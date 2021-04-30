PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya mali destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
|30 Nisan 2021 12:12
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, örgüte finansman sağladığı tespit edilen B.K'yi yakalamak için operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında İzmir'de gözaltına alınan B.K. Adıyaman'a getirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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