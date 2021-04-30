KPSS 2021/5'te en düşük puan ile atama yapılan bölümler
|30 Nisan 2021 14:16
|+Aa- Yazdır
KPSS 2021/5 tercih sonuçları dün itibariyle açıklandı. Tercih sonuçları ile beraber Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Önlisans'tan 9, Lisanstan da 38 kişinin ataması yapıldı.
2021/5 ile avukat ataması en düşük 91, Mimar ataması en düşük 89, Mühendis ataması ise en düşük 90 puan ile yapıldı. 3 mimar, 10 mühendis, 25 de avukat ataması yapıldı.
10 mühendis ataması; Makine, Makine ve İmalat, Makine ve Üretim, Makine ve Malzeme, İnşaat, Çevre, Maden, Maden ve Cevher Hazırlama, Jeoloji, Hidrojeoloji, Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi, Jeodezi ve Fotogrametri, Jeodezi ve Haritacılık, Harita, Geomatik mühendisliği bölümü mezunları arasından yapıldı.
Önlisans'tan da en düşük 86 puan ile büro personeli ataması yapıldı.
9 büro personeli ataması; Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Emlak ve Emlak Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi veya Gayrimenkul Yönetimi ve Pazarlama ile Adalet bölümü mezunları arasından yapıldı.
Lisans'tan atama yapılan en düşük puanlar
Önlisans'tan atama yapılan en düşük puanlar
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|2021/5 KPSS tercih sonuçları açıklandı
29 Nisan 2021 15:32
|İlk kez açılan programda alan mezunlarına şans verilmeli!
27 Nisan 2021 14:05
|Sağlık Bakanlığında çalışan TYP şoförler için yeni düzenleme
27 Nisan 2021 10:28
|Batman Üniversitesi 27 kişilik öğretim elemanı ilanını neden iptal ettiğini açıkladı
25 Nisan 2021 11:48
|Aile Bakanlığı 817 sözleşmeli personel alımı sözlü sonuçlarını açıkladı
20 Nisan 2021 14:21
|TBMM, en az KPSS 60 puanıyla 10 memur alacak!
19 Nisan 2021 15:59
|3 Kamu Kurumu 124 personel almak için ilana çıktı
19 Nisan 2021 07:30
|3 bin 608 Zabıt katibi alımında uygulama sınav metinleri yayımladı
17 Nisan 2021 14:27
|Diyarbakır'da belediyelere alınacak 423 personel için kura çekimi yapıldı
16 Nisan 2021 13:26
|KPSS 2021/5 tercih kılavuzu yayımlandı
15 Nisan 2021 10:52