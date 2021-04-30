KPSS 2021/5'te en düşük puan ile atama yapılan bölümler

KPSS 2021/5 tercih sonuçları dün itibariyle açıklandı. Tercih sonuçları ile beraber Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Önlisans'tan 9, Lisanstan da 38 kişinin ataması yapıldı.

2021/5 ile avukat ataması en düşük 91, Mimar ataması en düşük 89, Mühendis ataması ise en düşük 90 puan ile yapıldı. 3 mimar, 10 mühendis, 25 de avukat ataması yapıldı.

10 mühendis ataması; Makine, Makine ve İmalat, Makine ve Üretim, Makine ve Malzeme, İnşaat, Çevre, Maden, Maden ve Cevher Hazırlama, Jeoloji, Hidrojeoloji, Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi, Jeodezi ve Fotogrametri, Jeodezi ve Haritacılık, Harita, Geomatik mühendisliği bölümü mezunları arasından yapıldı.

Önlisans'tan da en düşük 86 puan ile büro personeli ataması yapıldı.

9 büro personeli ataması; Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Emlak ve Emlak Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi veya Gayrimenkul Yönetimi ve Pazarlama ile Adalet bölümü mezunları arasından yapıldı.

Lisans'tan atama yapılan en düşük puanlar

Önlisans'tan atama yapılan en düşük puanlar