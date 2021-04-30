Alanya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 10.52'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|30 Nisan 2021 12:26
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