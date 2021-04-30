'Kapanma dönemiyle vakalarda hızlı düşüş sağlayacağımıza inanıyorum'
|30 Nisan 2021 13:15
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanmaya gidildiğini belirterek, sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı "gerçek bir bayramı" yaşamak istediklerini bildirdi.
Koca, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılmak için geldiği Antalya'da ilk olarak Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.
Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Koca, Antalya'da yapacakları çalışmada hem yerinde incelemede bulunacaklarını, hem de mesai arkadaşlarıyla civar illeri değerlendireceklerini dile getirdi.
Toplantının benzerlerini gelecek günlerde başka bölgelerde, illerde de yapacaklarına değinen Koca, Antalya'daki çalışmalara Vali Ersin Yazıcı ile görüşerek ve genel bir durum değerlendirmesi yaparak başladıklarını kaydetti.
Antalya'da son bir haftada vaka sayısında yüzde 35 oranında azalma görüldüğüne işaret eden Koca, "Yatak doluluk oranımız yüzde 47,7, yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66,3'e düşmüş oldu. Son hafta hastane yükümüzün azalmaya başladığını görüyoruz." dedi.
"İki haftadır uygulanan tedbirlerin, vaka sayısında istediğimiz düşüş hızını sağlayamaması sebebiyle, 17 günlük kapanma dönemiyle vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum. Bu konuda tüm vatandaşların desteğini vurgulamak istiyorum." diyen Koca, "Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz. Salgınla mücadelede bildiğiniz gibi filyasyonun önemi büyük. Bu sistemi dünyada etkin şekilde uygulayabilen nadir ülkelerden biriyiz. Filyasyon ekiplerimiz hem temaslıları belirleyip izole etmek hem vatandaşlarımıza ilaçlarını ulaştırmak için canla başla mücadele ediyor."
ANTALYA'DAYIZ.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 30, 2021
17 günlük kapanmanın ilk gününde, Antalya, Isparta ve Burdur illerimizle, salgın süreci üzerine durum değerlendirmesi yapacağız. pic.twitter.com/70ZT7jne0o
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