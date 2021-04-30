1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çalışma Bakanı'ndan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı

"Çalışanlarımızın, hak ettikleri yaşam standartlarına ulaştıran düzenlemelerle yanlarında olmaya devam edeceğiz"
 30 Nisan 2021 13:40
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hak ettikleri yaşam standartlarına ulaştıran düzenlemelerle çalışanların yanında olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Bakan Bilgin, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alın terini emeğe dönüştüren tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Her daim emeğiyle ekmeğini kazanan işçilerimiz ve tüm emekçilerimiz için sorumluluk alarak onların bugününü ve yarınını kucaklayıcı kanunlar ile çalışanlarımızın hak ettikleri yaşam standartlarına ulaştıran düzenlemelerle yanlarında olmaya devam edeceğiz. Biz, işçi ve emekçi kardeşlerimizle hep birlikte daha güçlü Türkiye diyerek 2023 hedeflerimizi gerçekleştirirken 2053 ve 2071 vizyonumuzu el ele, omuz omuza inşa edeceğiz. Dayanışmanın, iyiliğin, birlik ve beraberliğin birleştiği emeğin ve emekçinin günü olan bu günde başta ülkemiz çalışanlarının olmak üzere, dünyada emeğini katık eden tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yeniden kutluyorum. Tüm işçilerimize çalışmalarında başarılar diliyor, hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum'
30 Nisan 2021 13:58		 'Merkez Bankasının elinde faizden başka bir güç kalmadı'
30 Nisan 2021 12:55
Uzmanlara göre Doğu Akdeniz'in güvenliği 'iki devletli çözüm'den geçiyor
30 Nisan 2021 12:01		 '45 binin üzerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanını seferber ettik'
30 Nisan 2021 11:50
'Türkiye'yi dünyanın ticari koridorlarına hükmeden güç haline getireceğiz'
30 Nisan 2021 11:45		 TBMM'de dostluk grubu sayısı 146'ya ulaştı
30 Nisan 2021 11:21
CHP'li belediyelere 'tam kapanma' genelgesi
30 Nisan 2021 11:12		 Ankesör soruşturmaları 81 ile yayıldı
30 Nisan 2021 09:10
Ermeni çetelerinin katliamının şahidi olan kitap
30 Nisan 2021 07:57		 Bakan Soylu: Kandil'e geçiş hattını kapatıyoruz
30 Nisan 2021 07:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:59 - Geçmediği köprüden ceza geldi haberine dair açıklama13:58 - 'Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum'13:56 - Bakanlık: Planın yüzde 90'ı bir yıl içerisinde uygulamaya geçirilecek13:52 - Fenerbahçe'den 'kural hatası' itirazı13:46 - Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti13:43 - Doç.Dr Savaşçı: 2 ay sonra vaka patlaması olabilir!
13:40 - Çalışma Bakanı'ndan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı13:36 - Kripto düzenlemesi yürürlükte: Bugünden itibaren ödemelerde kullanılamayacak13:35 - Pınar Gültekin'in annesi konuştu: Kızımın yanık kokusunu alıyorum13:20 - İzmir'de cinayet zanlısı mutfak dolabından girilen özel odada yakalandı13:15 - 'Kapanma dönemiyle vakalarda hızlı düşüş sağlayacağımıza inanıyorum'13:05 - Diş çektirme korkusunu yenen ilkokul öğrencisine 'kahramanlık belgesi' verildi
12:55 - 'Merkez Bankasının elinde faizden başka bir güç kalmadı'12:52 - Yerli aşıda yeni gelişme: Son aşama başlıyor12:38 - Kahramanmaraş'ta taciz iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı12:35 - Esnaf ve sanatkara verilen desteklerin süresi 1 ay uzatıldı12:30 - Tam kapanmada ilk gün... Meydanlar sessizliğe büründü
12:30 - Eylem planında yer alan 393 faaliyetten memurları ve hukuk mezunlarını ilgilendirenler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Devlet memurları disiplin yönetmeliği bütünüyle yenilendi
Kapanmanın ilk gecesinde 'izin belgesi' cezası
Uzmanlardan bayram uyarısı: Dalga dalga yayacaklar
Memurların dikkati: 750 milyonluk dolandırıcılık girişimi önlendi
Bazı illerde marketlerde reyon ve ürün kısıtlamasına gidildi
FETÖ ile mücadelede 3T formülü
Memur disiplin yönetmeliğinde yapılan değişiklikler
Mehmet Ceyhan: Boşuna 17 gün kapanmış oluruz
Ankesör soruşturmaları 81 ile yayıldı
Yaş haddi nedeniyle emeklilik nedir?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
büyümek 2
iki öğün beslenme 2
ineklerin çıkardığı gaz 5
mandalina kolonyası 2
cajun 2
Beyaz kaplan 1
Juan Joya Borja 1
türk usulü çocuk yetiştirme teknikleri 1
Beşiktaşın şampiyon olma ihtimali 1
kıymanın çok yakıştığı yemekler 4
SON İLANLAR
Kayseri Melikgazi Belediyesi 5 zabıta memuru alacak
Edirne Belediyesi, 13 itfaiye eri alacak-İlan güncellendi
İstanbul Şişli Belediyesi 50 Zabıta Memuru alacak-İlan güncellendi
Hırvatistan Hükümeti burs duyurusu
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Saraykent Turizm 13 İşçi Alacak
Samsun Terme İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam