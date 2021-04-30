Fenerbahçe'den 'kural hatası' itirazı
|30 Nisan 2021 13:52
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Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Alanya'daki maçın 27. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Valencia'ya ceza alanında yapılan hareket sonucu verilen penaltı kararının Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla iptaliyle kural hatası yapıldığı savunuldu.
Takımın aleyhine yapılan hatalara dün itibarıyla bir yenisinin eklendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Süper Lig'in 38. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynadığımız maçın 27. dakikasında, oyuncumuz Enner Valencia'ya ceza sahasında yapılan hareket sonucu maçın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı vermiş; hemen ardından VAR uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal edilmiştir.
Penaltı kararının iptali, dünya genelinde futbolun kurallarını belirleyen IFAB'ın ilgili maddelerinin açık bir ihlalidir. Söz konusu hatanın hakem değil kural hatası olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şekilde ortadadır. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna gereken başvurular gün içerisinde yapılacaktır. Sezon başından itibaren kritik hatalarla maç sonuçlarımıza yapılan açık etkinin, bu son kararla geri dönülemez bir boyuta taşındığını vurguluyor; tüm camiamızın sabrını zorlayan bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz."
AçıklamaFenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 30, 2021
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