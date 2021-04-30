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Oppo ve Xiaomi'den sonra bir marka daha Türkiye'de üretilecek

Oppo ve Xiaomi'den sonra Çinli akıllı telefon devi Vivo da Türkiye'de üretim tesisi kurdu. Gebze Güzeller OSB'de 13 bin metrekare kapalı alana sahip bir tesis kiralayan Vivo, hazırlıklarını tamamladı.
 30 Nisan 2021 14:18
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Oppo ve Xiaomi'den sonra bir marka daha Türkiye'de üretilecek

Akıllı telefon devi Vivo Gebze'de üretime başlıyor...

İlk yerli telefonların üretimine mayıs ayının ilk haftasında başlanacak.

Yerli cep telefon markalarının, Türkiye'deki üretim hamlesi sürüyor. Oppo ve Xiaomi'den sonra Çin merkezli dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Vivo da üretim hazırlıklarını tamamladı. Şubat ayında teşvik belgesi alarak çalışmalara başlayan şirket, toplamda 25 milyon dolarlık bir yatırımı hayata geçirecek. Halen deneme üretimleri yaptıklarını vurgulayan Vivo Mobile yetkililerine göre; tam kapasite üretime mayıs ayının ilk haftasında geçilecek. Banttan çıkacak telefonları ilk olarak kamuoyuna duyuracak olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fabrika ziyareti için de planlama yapılıyor.

Hızlı yol alma hedefinde

İki yıl içinde tüm aşamalarıyla tamamlanması planlanan yatırım, kademeli olarak faaliyete geçecek. Dünyanın en büyük beşinci akıllı telefon üreticisi olan Vivo, 1.5 yıl önce Türkiye'ye giriş yaptı. Pazardaki büyüme potansiyelini gören Çinli dev, ithal telefonlara getirilen ek maliyetler ve üretimi teşvik eden uygulamalar nedeniyle üretim kararı aldı. Bu yatırımla birlikte pazara geç girmesine karşın rekabette etkin rol oynayarak akıllı telefon pazarında hızlı yol alma hedefinde. Global oyuncu, dünya genelinde toplam 5 üretim merkezinde akıllı telefonlarını üretiyor. Çin, Hindistan, ABD ve Endonezya'da bulunan üretim tesislerinin altıncısı ise Türkiye'de faaliyete geçti. Şirket, üretim üssünü Gebze'de bulunan Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde kurdu. İnönü Mahallesi, Ebulfez Elçibey Sokak, 13 numaradaki binada yer alan ve öncesinde WRM Plus'a ait olan tesisleri kiraladıktan sonra cep telefonu üretimine uygun hale getirmek üzere inşaat çalışmaları başladı.

2 bin kişiye istihdam

2009 yılında Çin'de tescil edilen markanın dünyadaki kullanıcı sayısı 200 milyon civarında. 40 binden fazla çalışana sahip olan şirket, Türkiye'de kurduğu fabrika ile 2 bin kişiyi istihdam edecek. Türkiye'deki üretim üssü için yurtdışından kurucu teknik ekip getiren şirket, istihdama devam ediyor. 200 kişiyi işe başlattıklarını söyleyen yetkililer, "Bu yılın sonunda 800 kişiye ulaşmış olacağız. İşe alımlarımız devam ediyor. Özellikle de SNT adı verilen üretim hattı için mühendislere ihtiyacımız var" diyerek bu alanlardaki başvuruları değerlendirmeye devam ettiklerini belirttiler. Aylık 500 bin adet kapasiteye sahip bir tesis kuran şirket, ilk planda 2-3 modelin üretimiyle işe başlıyor. 1.5 yıl önce Türkiye pazarına giren şirket, halen piyasada bulunan modellere ek olarak 7 yeni modelin de satışına hazırlanıyor. Yerli üretim telefon fiyatlarının ithal olanlara oranla yüzde 30'a yakın oranda düşmesi bekleniyor.

Milli takımın ana sponsoru

Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapan marka, Türkiye A Erkek Milli Takımı'nın da ana sponsoru. Geçen aralık ayında imzalanan anlaşmayla aynı zamanda da takımın "Resmi Akıllı Telefonu" oldu. Anlaşmanın yapıldığı imza töreninde konuşan Vivo Türkiye CEO'su Andrew Liu, Türkiye pazarına inandıklarını ifade ederek şunları söylemişti: "Bu güzel ülkeye ve insanlarına sağlam bir bağlılıkla Ağustos 2020'de Türkiye pazarına girmekten onur duyduk ve bugün kararlılığımıza ve adanmışlığımıza yönelik somut bir adım atıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ile bizi ' resmi akıllı telefon ortağı', daha da önemlisi önümüzdeki iki yıl boyunca Türkiye A Milli Takımı'nın güvenilir ortağı yapacak bir anlaşma imzalıyoruz."
Dünya
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