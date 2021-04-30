Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Iğdır'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Iğdır'da oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki çocuk, sulama kanalında ölü bulundu.
|30 Nisan 2021 14:24
|+Aa- Yazdır
Yaycı köyünde bahçede oynarken kaybolan Eymen Efe Yaman'ın bulunması için jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan aramalarda minik Yaman'ın cansız bedenine kaybolduğu noktadan 500 metre uzaklıktaki sulama kanalında rastlandı.
Yaman'ın cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İKM, rüzgardan devrilen kapının altında kalarak hayatını kaybetti
30 Nisan 2021 15:00
|Fırat Kalkanı'nda 4 PKK'li terörist etkisiz hale getirildi
30 Nisan 2021 14:51
|15 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi kan damlasından kimliği belirlendi
30 Nisan 2021 14:45
|Driftli evlilik teklifine gelen cezaları ödeyemeyince gelin arabasını satışa çıkarttı
30 Nisan 2021 14:35
|Hayali kripto para üreterek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 37 kişiye dava açıldı
30 Nisan 2021 14:20
|Pınar Gültekin'in annesi konuştu: Kızımın yanık kokusunu alıyorum
30 Nisan 2021 13:35
|İzmir'de cinayet zanlısı mutfak dolabından girilen özel odada yakalandı
30 Nisan 2021 13:20
|Ağaca bağlayıp 5 kişiyi gaspetmişlerdi, 3'ü gözaltına alındı
30 Nisan 2021 10:37
|Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü
30 Nisan 2021 10:18
|Avukatı vuran zanlıdan "dolandırıldım" iddiası
30 Nisan 2021 09:54