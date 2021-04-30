İki düzenlemeyle ticari hayat kilitlendi

İçişleri Bakanlığının dün yayımladığı görev belgesi düzenlemesi özellikle yüzlerce işçi çalıştıran işyerlerinde sorun oluşturdu. Gaziantep'te çalışan bir firma yetkilisi, 3 bin personelli bir şirket olduklarını, tek tek görev belgesi çıkardıklarını, kaşe ve imza yaptıklarını, gün boyu sadece bu işle ilgilendiklerini belirtti.

Ticari hayatta faaliyette bulunan firmalar, kısıtlamadan muaf olan işyerlerinin Nace kodlarıyla belli olduğunu, Devlet sisteminden yapılacak entegre ile TC kimlik numaralarının kolluk kuvvetleriyle paylaşılması halinde daha bürokrasinin olmadığı, kırtasiyeciliğin az olduğu bir düzenlemenin yapılabileceğine dikkat çektiler.

Diğer taraftan dün TBMM'den geçirilen ve bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan 7318 sayılı Kanunun çek ve kambiyo alacaklarının tahsilini engellediğini, çeklerini tahsil edemeyen birçok firmanın ay sonu yaklaştığı için personel ücretlerini veremeyeceği, alacaklılara ödemeleri yapamayacakları belirtildi. Özellikle hammadde üretim işiyle uğraşan bir çok firmanın, mali olarak güçlü değilse, ticari hayatın gerekliliğine uymayan ve ödemeler zincirini bozan bu düzenleme nedeniyle zor duruma gireceği belirtiliyor.

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