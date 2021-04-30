İki düzenlemeyle ticari hayat kilitlendi
|30 Nisan 2021 14:24
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanlığının dün yayımladığı görev belgesi düzenlemesi özellikle yüzlerce işçi çalıştıran işyerlerinde sorun oluşturdu. Gaziantep'te çalışan bir firma yetkilisi, 3 bin personelli bir şirket olduklarını, tek tek görev belgesi çıkardıklarını, kaşe ve imza yaptıklarını, gün boyu sadece bu işle ilgilendiklerini belirtti.
Ticari hayatta faaliyette bulunan firmalar, kısıtlamadan muaf olan işyerlerinin Nace kodlarıyla belli olduğunu, Devlet sisteminden yapılacak entegre ile TC kimlik numaralarının kolluk kuvvetleriyle paylaşılması halinde daha bürokrasinin olmadığı, kırtasiyeciliğin az olduğu bir düzenlemenin yapılabileceğine dikkat çektiler.
Diğer taraftan dün TBMM'den geçirilen ve bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan 7318 sayılı Kanunun çek ve kambiyo alacaklarının tahsilini engellediğini, çeklerini tahsil edemeyen birçok firmanın ay sonu yaklaştığı için personel ücretlerini veremeyeceği, alacaklılara ödemeleri yapamayacakları belirtildi. Özellikle hammadde üretim işiyle uğraşan bir çok firmanın, mali olarak güçlü değilse, ticari hayatın gerekliliğine uymayan ve ödemeler zincirini bozan bu düzenleme nedeniyle zor duruma gireceği belirtiliyor.
İşte sosyal medyada yer alan bazı yorumlar
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|AK Parti'li vekillerden İcra ve İflas Kanununda değişiklik için teklif
30 Nisan 2021 14:06
|Erdoğan: Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı olmayacak
30 Nisan 2021 13:58
|Çalışma Bakanı'ndan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı
30 Nisan 2021 13:40
|'Merkez Bankasının elinde faizden başka bir güç kalmadı'
30 Nisan 2021 12:55
|Uzmanlara göre Doğu Akdeniz'in güvenliği 'iki devletli çözüm'den geçiyor
30 Nisan 2021 12:01
|'45 binin üzerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanını seferber ettik'
30 Nisan 2021 11:50
|'Türkiye'yi dünyanın ticari koridorlarına hükmeden güç haline getireceğiz'
30 Nisan 2021 11:45
|TBMM'de dostluk grubu sayısı 146'ya ulaştı
30 Nisan 2021 11:21
|CHP'li belediyelere 'tam kapanma' genelgesi
30 Nisan 2021 11:12
|Ankesör soruşturmaları 81 ile yayıldı
30 Nisan 2021 09:10