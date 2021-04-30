Driftli evlilik teklifine gelen cezaları ödeyemeyince gelin arabasını satışa çıkarttı
|30 Nisan 2021 14:35
|+Aa- Yazdır
Göksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaların ödeme zamanı geldiğini ve ödemek için çok sevdiği arabasını satmak zorunda kaldığını söyledi.
Aracı uğruna çok emekler harcadığını belirten Göksu, "Arabayı satma sebebim eşime evlilik teklifi yaptığım driftli evlilik teklifinde jandarma tarafından yazılan cezalar. Şu ana kadar toplam 30 bin lira ceza geldi. Birikimim vardı ama düğün yaptım birikmiş paralarımı oraya masraf ettim. Bazı arkadaşlarım düğünümde bana destek oldular. Ama onlara da ödeme zamanı geldi paraları ödemem gerekiyor." dedi.
Otomobilin 2,5 yıldır kendisinde olduğunu anlatan Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aldığımda çok kötü durumdaydı. Çok masraf ettim. Gencim. Modifiyeyi çok seviyorum. Hayatımı bu arabaya adadım. Sonra evlenmeye karar verdim. 7 yıldır borçsuz evlenmek için bekledim. Tam borçsuz evleneyim derken bu iş başıma geldi. Böyle cezalarda olunca daha çok borçlu evlenmek zorunda kaldım. Cezalar nedeniyle de aracımı satmak zorunda kaldım."
Göksu'ya ocak ayında Çandır Mahallesi'nde okul bahçesinde kız arkadaşına yaptığı driftli evlilik teklifi sonrası jandarma tarafından 84 bin 837 lira ceza uygulanmıştı.Göksu, 3 Şubat'ta nişanlısı Gözde Yıldırım ile evlenerek dünya evine girmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İKM, rüzgardan devrilen kapının altında kalarak hayatını kaybetti
30 Nisan 2021 15:00
|Fırat Kalkanı'nda 4 PKK'li terörist etkisiz hale getirildi
30 Nisan 2021 14:51
|15 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi kan damlasından kimliği belirlendi
30 Nisan 2021 14:45
|Iğdır'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
30 Nisan 2021 14:24
|Hayali kripto para üreterek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 37 kişiye dava açıldı
30 Nisan 2021 14:20
|Pınar Gültekin'in annesi konuştu: Kızımın yanık kokusunu alıyorum
30 Nisan 2021 13:35
|İzmir'de cinayet zanlısı mutfak dolabından girilen özel odada yakalandı
30 Nisan 2021 13:20
|Ağaca bağlayıp 5 kişiyi gaspetmişlerdi, 3'ü gözaltına alındı
30 Nisan 2021 10:37
|Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü
30 Nisan 2021 10:18
|Avukatı vuran zanlıdan "dolandırıldım" iddiası
30 Nisan 2021 09:54