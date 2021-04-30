Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 2 asker şehit oldu
|30 Nisan 2021 14:38
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında 28 Nisan'da güdümlü tanksavar silahıyla saldırı neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırılan bir asker müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
Harekat kapsamında icra edilen ikmal faaliyetinde bugün helikopterden iniş sırasında bir asker düşerek yaralandı. Hastaneye sevk edilen asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.
- Bakan Akar'dan taziye mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit uzman çavuş Mehmet Kırmızı ve şehit piyade sözleşmeli er Müslüm Toprak için taziye mesajı yayınladı.
Akar, MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.
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