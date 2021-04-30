1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.
 30 Nisan 2021 14:38
+Aa- Yazdır
Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 2 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında 28 Nisan'da güdümlü tanksavar silahıyla saldırı neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırılan bir asker müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Harekat kapsamında icra edilen ikmal faaliyetinde bugün helikopterden iniş sırasında bir asker düşerek yaralandı. Hastaneye sevk edilen asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

- Bakan Akar'dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit uzman çavuş Mehmet Kırmızı ve şehit piyade sözleşmeli er Müslüm Toprak için taziye mesajı yayınladı.

Akar, MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul ve İzmir merkezli operasyonda FETÖ'den 159 tutuklama
30 Nisan 2021 15:18		 PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
30 Nisan 2021 12:12
Irak'ın kuzeyi Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla terörden temizleniyor
30 Nisan 2021 11:53		 Adliyeye sevk edilen 139 FETÖ şüphelisinden 22'si tutuklandı
30 Nisan 2021 11:04
Biri muhtar 5 şüpheli terörden gözaltına alındı
30 Nisan 2021 10:39		 FETÖ ile mücadelede 3T formülü
30 Nisan 2021 10:17
FETÖ'nün finansörü olan şirketin tüm malvarlığı müsadere edilecek
30 Nisan 2021 09:20		 FETÖ'den gözaltına alınan 9 eski memur itirafçı oldu
29 Nisan 2021 20:26
Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
29 Nisan 2021 17:43		 Operasyonlarında tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralar imha ediliyor
29 Nisan 2021 16:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:22 - İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM'de15:18 - İstanbul ve İzmir merkezli operasyonda FETÖ'den 159 tutuklama15:17 - İçişleri'nden seyahat izin belgesi için ek genelge15:14 - Nüfusu 4'e katlandı... 3 günde 24 bin araç giriş yaptı15:11 - Ahıra kapatılan kız çocuğunu KADES uygulaması kurtardı15:05 - Polis kafeyi bastı, balkondan balkona kaçtılar: İşte o anlar
15:00 - İKM, rüzgardan devrilen kapının altında kalarak hayatını kaybetti14:59 - İçişleri Bakanlığından 'yanlış bilgilendirme' ile ilgili açıklama14:51 - Fırat Kalkanı'nda 4 PKK'li terörist etkisiz hale getirildi14:45 - 15 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi kan damlasından kimliği belirlendi14:43 - Bakanlık 'çek ibrazı ve ödemelerine' ilişkin yeni düzenlemeye açıklık getirdi14:38 - Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 2 asker şehit oldu
14:35 - Driftli evlilik teklifine gelen cezaları ödeyemeyince gelin arabasını satışa çıkarttı14:30 - Diyarbakır anneleri, kapanma nedeniyle oturma eylemini otelde sürdürdü14:24 - Iğdır'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu14:24 - İki düzenlemeyle ticari hayat kilitlendi14:20 - Hayali kripto para üreterek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 37 kişiye dava açıldı
14:19 - Talimata rağmen bazı yerlerde sağlık personeline ceza kesildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Devlet memurları disiplin yönetmeliği bütünüyle yenilendi
Kapanmanın ilk gecesinde 'izin belgesi' cezası
Talimata rağmen bazı yerlerde sağlık personeline ceza kesildi
Memurların dikkati: 750 milyonluk dolandırıcılık girişimi önlendi
Bazı illerde marketlerde reyon ve ürün kısıtlamasına gidildi
Uzmanlardan bayram uyarısı: Dalga dalga yayacaklar
Memur disiplin yönetmeliğinde yapılan değişiklikler
FETÖ ile mücadelede 3T formülü
Mehmet Ceyhan: Boşuna 17 gün kapanmış oluruz
Eylem planında yer alan 393 faaliyetten memurları ve hukuk mezunlarını ilgilendirenler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Renkli televizyonla tanıştığım gün 1
çayla ilgili teknikler 3
arabada bebek var yazısı 4
cajun 2
Varyant 2
bir erkeğe hediye seçmenin zorluğu 6
karalamak 5
Körü körüne 3
büyümek 2
kaybetmek 4
SON İLANLAR
Kayseri Melikgazi Belediyesi 5 zabıta memuru alacak
Edirne Belediyesi, 13 itfaiye eri alacak-İlan güncellendi
İstanbul Şişli Belediyesi 50 Zabıta Memuru alacak-İlan güncellendi
Hırvatistan Hükümeti burs duyurusu
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Saraykent Turizm 13 İşçi Alacak
Samsun Terme İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam