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Fırat Kalkanı'nda 4 PKK'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
|30 Nisan 2021 14:51
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