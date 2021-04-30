İKM, rüzgardan devrilen kapının altında kalarak hayatını kaybetti
|30 Nisan 2021 15:00
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Hayta'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Afyonkarahisar T Tipi Cezaevi bahçesinde getirildi.
Burada düzenlenen cenaze törenine Hayta'nın yakınları, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Afyonkarahisar Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Serdar Köken, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Yılmaz Kırgel ve bazı ceza infaz koruma memurları katıldı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medyadan paylaştığı taziye mesajında, "Görevi başında elim bir kaza sonucu vefat eden personelimiz İnfaz ve Koruma Memuru Soner Hayta'ya, Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Hayta'nın cenazesinin, memleketi Erzurum'da toprağa verileceği bildirildi.
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