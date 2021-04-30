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İçişleri'nden seyahat izin belgesi için ek genelge

İçişleri Bakanlığı, seyahat izin belgesi için illere ek genelge gönderdi.
 30 Nisan 2021 15:17
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İçişleri'nden seyahat izin belgesi için ek genelge

İçişleri'nden konuyla ilgili yapılan açıklama

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Seyahat İzin Belgesi konulu ek genelge gönderdi. Genelge kapsamında; zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin yanı sıra profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş olan milli sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerin (hakem, gözlemci, temsilci vb.) her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli olacak. Ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeyecek.

Toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde toplu ulaşım faaliyetlerinde bulunan işletme veya firmalar tarafından bu hususa ilişkin kontrol sağlanacak. Kimlik kartı ve görev belgesi düzenlenmiş olan kişilerin (ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeden) toplu ulaşım araçlarına kabulleri sağlanacak.

Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevlilerinin şehirlerarası seyahatlerine izin verilecek ve seyahat izin belgesi istenmeyecek.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

Memurlar.Net
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