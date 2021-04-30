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Ramazan kolisi dağıtan kişiyi vurdu
Samsun'da Ramazan kolisi dağıtan bir kişiye silahlı saldırı düzenleyerek yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı
|30 Nisan 2021 15:41
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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yardım için Ramazan kolisi dağıtan Y.K. (47) silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu her iki ayağından yaralanan Y.K., 112 ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı yaralama olayına karıştıkları iddia edilen Y.Y. (25) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan Y.Y. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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