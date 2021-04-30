Seçimin kaderini kararsızlar belirleyecek
Area Araştırma'nın son seçim anketinin sonuçları ortaya çıktı. 12 büyükşehirde gerçekleştirilen ve 'Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusunun yöneltildiği ankete göre kararsızlar yüzde 20'lik ciddi bir rakama ulaştı.
|30 Nisan 2021 15:47
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Area Araştırma'nın "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması - Nisan 2021" raporuna göre, araştırma İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır olmak üzere toplam 12 büyükşehirde gerçekleştirildi.
AK PARTİ'NİN OYLARI YÜZDE 30'UN ALTINA DÜŞTÜ
Ankete katılan kişilere yöneltilen, ''Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusuna verilen cevaplar şöyle:
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