1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğrenciler okulda üretip ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı

İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" kapsamında 10 esnaf ve 30 ihtiyaç sahibi aileye temizlik paketi dağıttı
 30 Nisan 2021 15:50
+Aa- Yazdır
Öğrenciler okulda üretip ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı

Proje kapsamında öğretmen ve öğrenciler, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki elektrik ile su tesisatı arızası, boya gibi küçük bakım ve onarım işlerini yapıyor.

Öğrenciler, okulun kimya üretim atölyesinde ürettikleri temizlik malzemelerini de 10 esnaf ve 30 ihtiyaç sahibi aileye dağıttı.

Okulu Müdürü Mehmet Güven, temizlik paketinde sıvı sabun, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, yüzey temizleyici ve el dezenfektanı ile kolonya bulunduğunu belirtti.

Eğitim-öğretim yılı sonuna kadar çalışmaların devam edeceğini ifade eden Güven, "Öğrencilerimizde, proje kapsamında yapılan bu faaliyetlerle sahip oldukları milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin güçlenmesini, yardımlaşma, ihtiyaç sahibine yardım etme, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesini sağlamak istiyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fabrika gibi okul
28 Nisan 2021 20:12		 Kadıköy'deki tarihi konservatuvarda yer belirsizliği sürüyor
27 Nisan 2021 21:09
Meslek lisesinin mobilya atölyesi Kovid-19 sürecinde de çalıştı
27 Nisan 2021 20:48		 Meslek lisesinden bir ilk: N95 maskesi üreten ilk okul oldular
27 Nisan 2021 15:27
Öğrenciler anlaşmazlıkları 'arabuluculu' ile çözülüyor
22 Nisan 2021 23:38		 Okula egzoz emisyon istasyonu kurdular: Para kazanıp meslek ediniyorlar
22 Nisan 2021 13:40
Meslek lisesinde üretildi, siparişler gelmeye başladı
21 Nisan 2021 20:23		 Öğrenciler okul bahçesinde teknede uygulamalı eğitim görüyor
21 Nisan 2021 13:16
Meslek Lisesinde salgının başından bu yana maske ve dezenfektan üretimi durmadı
20 Nisan 2021 16:17		 Meslek lisesi UV ışınla hava temizleme cihazı üretti
16 Nisan 2021 17:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:55 - SGK, 9 ay sonra uzman yardımcılığı sonuçlarını açıkladı16:51 - Kayyumun devraldığı Belediyede 201 milyon liralık borç 34,5 milyon liraya geriledi16:51 - Sayıştay'dan, personeline yönelik görev belgesi açıklaması16:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs mesajı yayınladı16:42 - İçişleri Bakanı: Marketlerde içki satışı kısıtlaması devam ediyor16:36 - Hiç vaka görülmedi! Koronayı maskeli biri geldiğinde hatırlıyorlar
16:36 - Demet Akalın: Kimse param yok demesin16:33 - Aracına LPG almaya çıktı, evine yüz metre kala ceza yedi16:29 - 3 ilde marketlerde reyon ve ürün kısıtlamasına gidildi16:24 - Ali Erbaş'tan 'Bayram Namazı' açıklaması: Hazırlıklarımızı yapıyoruz16:22 - Adana'da FETÖ sanığı eski pilot üsteğmene hapis cezası16:19 - Valilikten uyuşturucu operasyonu ile ilgili haberlere yalanlama
16:12 - Diyanet'in yeni dijital platformu açıldı16:03 - KVKK önerdi: Tam kapanmada internet kullanımında bunlara dikkat15:56 - Bankacılıkta uzaktan müşteri olma dönemi yarın başlıyor15:51 - 'Çeklerin ibrazı ve ödemelerine' ilişkin uygulama tebliği yayımlandı15:50 - Öğrenciler okulda üretip ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı
15:47 - Seçimin kaderini kararsızlar belirleyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Devlet memurları disiplin yönetmeliği bütünüyle yenilendi
Kapanmanın ilk gecesinde 'izin belgesi' cezası
Talimata rağmen bazı yerlerde sağlık personeline ceza kesildi
İçişleri'nden seyahat izin belgesi için ek genelge
3 ilde marketlerde reyon ve ürün kısıtlamasına gidildi
Memurların dikkati: 750 milyonluk dolandırıcılık girişimi önlendi
Memur disiplin yönetmeliğinde yapılan değişiklikler
Uzmanlardan bayram uyarısı: Dalga dalga yayacaklar
KPSS 2021/5'te en düşük puan ile atama yapılan bölümler
FETÖ ile mücadelede 3T formülü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arabada bebek var yazısı 4
çayla ilgili teknikler 3
ayak diretmek 1
çikolata 1
kakaolu kek 2
köklü değişiklik 2
kovmak 4
alışveriş siteleri 2
sermayeyi kediye yüklemek 3
40 takla atmak 1
SON İLANLAR
Kayseri Melikgazi Belediyesi 5 zabıta memuru alacak
Edirne Belediyesi, 13 itfaiye eri alacak-İlan güncellendi
İstanbul Şişli Belediyesi 50 Zabıta Memuru alacak-İlan güncellendi
Hırvatistan Hükümeti burs duyurusu
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Saraykent Turizm 13 İşçi Alacak
Samsun Terme İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam