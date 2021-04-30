Diyanet'in yeni dijital platformu açıldı
|30 Nisan 2021 16:12
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Diyanet İşleri Başkanlığı; Kur'an-ı Kerim hatim ve meal setleri, yüzlerce kitap ve makale ile sesli ve görüntülü içeriklerin yer aldığı 'diyanetyayinlari.gov.tr' internet sitesini erişime açtı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sitenin yayına başladığını sosyal medya hesaplarından, "Salgın sebebiyle evlerimize kapandığımız bu mübarek Ramazan günlerini daha değerli kılmak adına sesli, yazılı ve görüntülü olarak yüzlerce içeriğe ulaşabileceğiniz diyanetyayinlari.gov.tr web sitemizi istifadelerinize sunuyoruz" paylaşımıyla duyurdu.
Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan siteden Kur'an-ı Kerim hatim ve meal setlerine, 64'ü seslendirilmiş farklı içerik ve formatlarda 300'ü aşkın erişilebilir e-kitaba, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından seçilmiş 138 makaleye ve farklı temalarda Diyanet TV'den seçilmiş binden fazla kısa video içeriğine ulaşılabilecek.
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