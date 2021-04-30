1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'da FETÖ sanığı eski pilot üsteğmene hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski pilot üsteğmen, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı
 30 Nisan 2021 16:22
+Aa- Yazdır
Adana'da FETÖ sanığı eski pilot üsteğmene hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu R.Ö, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle arandığını belirterek, R.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

R.Ö, savunmasında, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile irtibat kurmadığını ve örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantısının bulunmadığını iddia etti.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan R.Ö, "FETÖ'ye ait evlerde kalmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık R.Ö'yü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak sanığın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul ve İzmir merkezli operasyonda FETÖ'den 159 tutuklama
30 Nisan 2021 15:18		 Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 2 asker şehit oldu
30 Nisan 2021 14:38
PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
30 Nisan 2021 12:12		 Irak'ın kuzeyi Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla terörden temizleniyor
30 Nisan 2021 11:53
Adliyeye sevk edilen 139 FETÖ şüphelisinden 22'si tutuklandı
30 Nisan 2021 11:04		 Biri muhtar 5 şüpheli terörden gözaltına alındı
30 Nisan 2021 10:39
FETÖ ile mücadelede 3T formülü
30 Nisan 2021 10:17		 FETÖ'nün finansörü olan şirketin tüm malvarlığı müsadere edilecek
30 Nisan 2021 09:20
FETÖ'den gözaltına alınan 9 eski memur itirafçı oldu
29 Nisan 2021 20:26		 Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
29 Nisan 2021 17:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:03 - ALES, pazar günü yapılacak16:55 - SGK, 9 ay sonra uzman yardımcılığı sonuçlarını açıkladı16:51 - Kayyumun devraldığı Belediyede 201 milyon liralık borç 34,5 milyon liraya geriledi16:51 - Sayıştay'dan, personeline yönelik görev belgesi açıklaması16:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs mesajı yayınladı16:42 - İçişleri Bakanı: Marketlerde içki satışı kısıtlaması devam ediyor
16:36 - Hiç vaka görülmedi! Koronayı maskeli biri geldiğinde hatırlıyorlar16:36 - Demet Akalın: Kimse param yok demesin16:33 - Aracına LPG almaya çıktı, evine yüz metre kala ceza yedi16:29 - 3 ilde marketlerde reyon ve ürün kısıtlamasına gidildi16:24 - Ali Erbaş'tan 'Bayram Namazı' açıklaması: Hazırlıklarımızı yapıyoruz16:22 - Adana'da FETÖ sanığı eski pilot üsteğmene hapis cezası
16:19 - Valilikten uyuşturucu operasyonu ile ilgili haberlere yalanlama16:12 - Diyanet'in yeni dijital platformu açıldı16:03 - KVKK önerdi: Tam kapanmada internet kullanımında bunlara dikkat15:56 - Bankacılıkta uzaktan müşteri olma dönemi yarın başlıyor15:51 - 'Çeklerin ibrazı ve ödemelerine' ilişkin uygulama tebliği yayımlandı
15:50 - Öğrenciler okulda üretip ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Devlet memurları disiplin yönetmeliği bütünüyle yenilendi
Kapanmanın ilk gecesinde 'izin belgesi' cezası
Talimata rağmen bazı yerlerde sağlık personeline ceza kesildi
İçişleri'nden seyahat izin belgesi için ek genelge
3 ilde marketlerde reyon ve ürün kısıtlamasına gidildi
Memurların dikkati: 750 milyonluk dolandırıcılık girişimi önlendi
Memur disiplin yönetmeliğinde yapılan değişiklikler
Uzmanlardan bayram uyarısı: Dalga dalga yayacaklar
KPSS 2021/5'te en düşük puan ile atama yapılan bölümler
FETÖ ile mücadelede 3T formülü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkiye şu an ekonomide pik yapıyor 1
EVRAK İMZALARKEN NAZLANAN KİMSE 4
takdir 2
özlem 2
koronavirüsü delirtmek 4
karalamak 5
marketlerde en az zaman geçirdiğimiz reyon 2
füzyon mutfağı 3
kovmak 4
kulaklığı ödünç isteyen mesai arkadaşı 1
SON İLANLAR
Kayseri Melikgazi Belediyesi 5 zabıta memuru alacak
Edirne Belediyesi, 13 itfaiye eri alacak-İlan güncellendi
İstanbul Şişli Belediyesi 50 Zabıta Memuru alacak-İlan güncellendi
Hırvatistan Hükümeti burs duyurusu
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Saraykent Turizm 13 İşçi Alacak
Samsun Terme İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam