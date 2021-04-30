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Aracına LPG almaya çıktı, evine yüz metre kala ceza yedi

Türkiye genelinde başlayan 17 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde Ordu'nun Ünye ilçesinde polis ekipleri tarafından sıkı denetim gerçekleştirildi. Otomobiline LPG almaya çıkan bir vatandaş ise evine yüz metre kala ceza yedi
 30 Nisan 2021 16:33
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Aracına LPG almaya çıktı, evine yüz metre kala ceza yedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası ülke genelinde 17 günlük tam kapanmaya gidilmesinin ardından Ünye'nin bazı noktalarında denetimler sıkılaştırıldı. Özellikle yaya ve araç kullanan sürücülere yönelik yapılan çalışmalarda emniyet güçleri tarafından izin belgesi sorulurken, çoğu belgesi olmayan vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı.

Evine 100 metre kala ceza yedi

Ünye'de bir vatandaş denetimlere takılırken, aracına LPG aldığını söyleyerek denetimi yapan bekçi ile kısa süreli tartışma yaşadı. İddiaya göre vatandaşın otomobilinin LPG'sinin bittiğini söylemesi üzerine görevli bekçi de "Günlerdir haberlerde yasağın geleceği konuşuluyordu. Yasağa uyulması gerekiyor. Kimliğinizi almak zorundayım. Tam kapanma diye devletimiz kural getirdi. Siz de bu kurala uyacaksınız, dışarıya çıkmayacaksınız" diyerek vatandaşa cezai işlemi uyguladı. Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından vatandaş arabasıyla evine gitti.

Karadeniz Devlet Sahil Yolu'nda çifte denetim

Karadeniz Devlet Sahil Yolu üzerinde konuşlanan emniyet güçleri Atatürk Mahallesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda eş zamanlı olarak çifte denetim uyguladı. 17 gün boyunca Ünye'nin giriş ve çıkışlarında haftanın her günü 24 saat boyunca denetleme yapılacağı bildirilirken, izin belgesiz dışarı çıkılmaması konusunda ise emniyet vatandaşları uyardı.
İhlas Haber Ajansı
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