Aracına LPG almaya çıktı, evine yüz metre kala ceza yedi
|30 Nisan 2021 16:33
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası ülke genelinde 17 günlük tam kapanmaya gidilmesinin ardından Ünye'nin bazı noktalarında denetimler sıkılaştırıldı. Özellikle yaya ve araç kullanan sürücülere yönelik yapılan çalışmalarda emniyet güçleri tarafından izin belgesi sorulurken, çoğu belgesi olmayan vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı.
Evine 100 metre kala ceza yedi
Ünye'de bir vatandaş denetimlere takılırken, aracına LPG aldığını söyleyerek denetimi yapan bekçi ile kısa süreli tartışma yaşadı. İddiaya göre vatandaşın otomobilinin LPG'sinin bittiğini söylemesi üzerine görevli bekçi de "Günlerdir haberlerde yasağın geleceği konuşuluyordu. Yasağa uyulması gerekiyor. Kimliğinizi almak zorundayım. Tam kapanma diye devletimiz kural getirdi. Siz de bu kurala uyacaksınız, dışarıya çıkmayacaksınız" diyerek vatandaşa cezai işlemi uyguladı. Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından vatandaş arabasıyla evine gitti.
Karadeniz Devlet Sahil Yolu'nda çifte denetim
Karadeniz Devlet Sahil Yolu üzerinde konuşlanan emniyet güçleri Atatürk Mahallesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda eş zamanlı olarak çifte denetim uyguladı. 17 gün boyunca Ünye'nin giriş ve çıkışlarında haftanın her günü 24 saat boyunca denetleme yapılacağı bildirilirken, izin belgesiz dışarı çıkılmaması konusunda ise emniyet vatandaşları uyardı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kayyumun devraldığı Belediyede 201 milyon liralık borç 34,5 milyon liraya geriledi
30 Nisan 2021 16:51
|Hiç vaka görülmedi! Koronayı maskeli biri geldiğinde hatırlıyorlar
30 Nisan 2021 16:36
|Nüfusu 4'e katlandı... 3 günde 24 bin araç giriş yaptı
30 Nisan 2021 15:14
|Ahıra kapatılan kız çocuğunu KADES uygulaması kurtardı
30 Nisan 2021 15:11
|Polis kafeyi bastı, balkondan balkona kaçtılar: İşte o anlar
30 Nisan 2021 15:05
|Kibar Feyzo'nun çekildiği tarihi konak 'Müze' olacak
29 Nisan 2021 22:35
|Polis, İstanbul'dan Trakya'ya gelen tüm yolları kesti
29 Nisan 2021 20:57
|Tam kapanma öncesi nüfusları 4 kat arttı
29 Nisan 2021 19:24
|Öğrencilerden Sağlık Müdürlüğü'ne 20 bin N95 maske
29 Nisan 2021 12:04
|İstanbul'dan gitmek isteyenler 'seyahat izin belgesi' kuyruğunda
29 Nisan 2021 11:47