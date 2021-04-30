Hiç vaka görülmedi! Koronayı maskeli biri geldiğinde hatırlıyorlar
|30 Nisan 2021 16:36
|+Aa- Yazdır
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük 'tam kapanma' kararının ardından Rize'de kentten kırsala çıkışlar başladı. Kırsal mahallelerde ve yaylalarda evleri olanlar, doğanın içerisinde izole oluyor, bağ ve bahçe işleri yaparak vakit geçiriyor. İkizdere ilçesinde doğal güzelliği ile öne çıkan ve koronavirüs vakası görülmeyen Petran Yaylası'ndaki ahşap evlerinde kalanlar, komşuları ile temas sağlamadan temiz havasının keyfini çıkarıyor. Yaz kış yaylada yaşayanlar, kısıtlamadan etkilenmiyor, arazide çalışmayı sürdürüyor.
'MASKELİ BİRİ GELİRSE KORONAVİRÜSÜ HATIRLIYORUZ'
Fatma Havuz kapanma döneminin kendilerini etkilemediğini belirterek "Sabah kalkıyoruz hayvanlarımızla uğraşıyoruz, sonra bağ bahçe işleri yapıyoruz. Bu güzel havanın keyfini çıkartıyoruz. Koronayı düşünmüyoruz. Dışarıdan gelenler olursa da yanlarına gitmiyoruz" dedi.
Ayşe Kahraman ise "Televizyonlarda marketlerdeki kalabalıkları görüyorum üzülüyorum. Köylere gelsinler, inek bakar tavuk kışlarlar, doğa ile buluşup zaman geçirirler. Burada her şey doğal. Dışarıdan gelen olursa yüzünde maske gördüğümüzde unuttuğumuz koronavirüsü hatırlıyoruz" diye konuştu.
Hızır Kahraman da "Hayvanlarla uğraşarak zaman geçiriyoruz. Yeni gelenler olursa uzaktan 'hoşgeldin' deriz yanlarına yaklaşmayız. Bahar geldi, doğa yeşerdi. Şimdi köyler çok keyifli, Biz de bağ bahçe işlerinde uğraşıyoruz zaman geçiriyoruz" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kayyumun devraldığı Belediyede 201 milyon liralık borç 34,5 milyon liraya geriledi
30 Nisan 2021 16:51
|Aracına LPG almaya çıktı, evine yüz metre kala ceza yedi
30 Nisan 2021 16:33
|Nüfusu 4'e katlandı... 3 günde 24 bin araç giriş yaptı
30 Nisan 2021 15:14
|Ahıra kapatılan kız çocuğunu KADES uygulaması kurtardı
30 Nisan 2021 15:11
|Polis kafeyi bastı, balkondan balkona kaçtılar: İşte o anlar
30 Nisan 2021 15:05
|Kibar Feyzo'nun çekildiği tarihi konak 'Müze' olacak
29 Nisan 2021 22:35
|Polis, İstanbul'dan Trakya'ya gelen tüm yolları kesti
29 Nisan 2021 20:57
|Tam kapanma öncesi nüfusları 4 kat arttı
29 Nisan 2021 19:24
|Öğrencilerden Sağlık Müdürlüğü'ne 20 bin N95 maske
29 Nisan 2021 12:04
|İstanbul'dan gitmek isteyenler 'seyahat izin belgesi' kuyruğunda
29 Nisan 2021 11:47