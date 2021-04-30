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Demet Akalın: Kimse param yok demesin

Demet Akalın, 'tam kapanma' sürecinin başlamasıyla tatil bölgelerinde oluşan yoğunluk haberlerinin ardından "Kimse param yok demesin" dedi.
 30 Nisan 2021 16:36
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Demet Akalın: Kimse param yok demesin

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde 17 günlük 'tam kapanma' dönemine geçildi.

Pazartesi günü açıklanan kapanma kararının ardından belirtilen süreyi memleketinde geçirmek isteyen çok sayıda yurttaş, uygulamanın başlamasına 1 gün kala İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Araçları ile yola çıkan İstanbullular TEM otoyolu Kurtköy mevkisi ile D-100'deki İstanbul'un çıkış noktalarında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kararın alınmasıyla planlarını değiştirenler, tam kapanma öncesi İstanbul'u terk etti.

Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında ise bu konu gündeme geldi.

Demet Akalın ve Alişan; bu süreci fırsata çevirerek Bodrum, Çeşme, Antalya gibi yazlık yerlere giden yurttaşlara tepki gösterdi.

"2 MİLYON KİŞİ TATİLDE"

Bir an önce koronavirüsten kurtulmayı beklediklerini söyleyen Alişan, uygulanan tedbirlere uyulmadığından şikayet ederek "2 milyona yakın insan şu an tatil beldelerinde" dedi.

"KİMSE PARAM YOK DEMESİN"

Akalın ise bunun üzerine "Kimse param yok demesin valla, herkesin evi var Bodrum'da" diye konuştu.

"BODRUM BÜFUSU 500 BİNİ AŞTI"

17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını Bodrum'da geçirmek isteyen yurttaşların ilçeye gelmesiyle birlikte, yollarda yaşanan yoğunluk hakkında değerlendirmelerde bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Nüfusumuzun şu anda 500 bini aşkın olduğunu söyleyebiliriz. Bodrum turistik özelliği dolayısıyla; yaz aylarında 1 milyonu geçen bir nüfusa hizmet edebiliyordu. Tabi artık bu yıla yayıldı. Tam kapanmayla birlikte kentimizde günlük ortalama 8 bin araç girişi oluyor. Bu girişlerinde yüzde 50'si çıkış yapıyor, çıkış yapan araçlar ise, ilçeye lojistik sağlayan araçlar ve servis araçlarından oluşuyor. Biz bu yoğunlukla mücadele etmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Tüm belediye personelimizle, kamu kurum ve kuruluşlarının tüm gayretiyle Bodrum'da bu yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız" dedi.
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