İçişleri Bakanı: Marketlerde içki satışı kısıtlaması devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya Valiliği'nin içki satışına ilişkin resmi açıklamasını sosyal medya hesabından 'retweet'ledi. Valilik açıklamasında marketlerdeki içki satışının 81 ilde olduğu gibi Kütahya'da yasak olduğu, tekel bayilerinin faaliyetlerinin de tam kapanma süresince sınırlandırıldığı belirtiliyor.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ilimizde marketlerde alkol satışına izin verildiği yönünde maksatlı haberler yer almaktadır. Bu nedenle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Kamuoyunun malumu olduğu üzere 17 Mayıs tarihine dek sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması 29 Nisan Perşembe saat 19.00 itibarıyla uygulanmaya başlamıştır. Bu kapsamda İl Hıfzısıhha Kurulu'nun 08.12.2020 tarihinde almış olduğu karar uyarınca bu tarihten itibaren kısıtlama günlerden marketlerde alkol satışı kısıtlaması tüm 81 ilde olduğu gibi ilimizde de uygulamaya devam etmektedir. Ayrıca yine haberde bahsedilen tekel büfelerinin faaliyetleri de İçişleri Bakanlığı tarafından belirtilen istisna kapsamında olmadığından yine 81 ilde olduğu gibi İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun almış olduğu karar gereğince kısıtlama sürecince sınırlandırılmıştır. Belirtilen sınırlandırmalara aykırı hareket edenler hakkında umumi hıfzıssıhha kanunun ilgili maddelerince adli ve idari işlemler uygulanacak." denildi.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş adlı bir kişi bugün Twitter hesabından açıklama yapmış ve "Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun" demişti. Özgür Aybaş'ın bu açıklaması Sözcü, Cumhuriyet gibi Gazetelerde ana sayfadan manşet olarak yayımlanmıştı.