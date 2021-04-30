Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs mesajı yayınladı
|30 Nisan 2021 16:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyüyen ve güçlenen Türkiye'de her bir vatandaşın refah seviyesinin yükselmesi, istihdamın artması için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajında "Alın teri dökerek çalışırken ülkemizi de büyüten işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" ifadesini kullanan Erdoğan, vatandaşların geleceğe güvenle ve umutla bakabilmesinin bir veçhesinin de emek konusunda adaletin tesis edilmesi olduğunun bilinciyle, bugüne kadar uyguladıkları iktisadi kalkınma politikalarının her safhasında insan odaklı hareket ederek, işçilerin haklarını ve menfaatlerini gözetme gayretinde olduklarını belirtti.
Bütün çalışanların şartlarını iyileştirme, hak ettikleri en iyi ücreti almalarını sağlama ve adil bir çalışma ortamı oluşturma noktasında çok önemli adımlar attıklarını, atmaya da devam ettiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
"Tüm dünyayı etkileyen ve çalışma hayatında yeni düzenlemeleri zorunlu kılan koronavirüs salgınından işçi kardeşlerimizin en az şekilde etkilenmesi için de büyük çaba harcadık. Salgının ekonomik ve sosyal yaşama etkilerinin azaltılması için uygulamaya aldığımız düzenlemeler kapsamında işçilerimizin istihdamlarının devamını sağlayacak, haklarını koruyacak birçok tedbir ve desteği hayata geçirdik.
Büyüyen ve güçlenen Türkiye'mizde her bir vatandaşımızın refah seviyesinin yükselmesi, istihdamın artması için çalışmaya devam edeceğiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, ücretten sosyal haklara kadar bütün alanlarda işçilerimiz için iyileştirmelere vesile olmasını temenni ediyorum."
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