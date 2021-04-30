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Kayyumun devraldığı Belediyede 201 milyon liralık borç 34,5 milyon liraya geriledi

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesini yaklaşık 201 milyon liralık borçla devralan kayyum Abdullah Çiftçi, borçları 34,5 milyon liraya kadar indirdi
 30 Nisan 2021 16:51
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Kayyumun devraldığı Belediyede 201 milyon liralık borç 34,5 milyon liraya geriledi

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, son dönemde yapılan çalışmalar ve ödenen borçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sur Belediyesi önünde açıklamada bulunan Kaymakam Çiftçi, belediyenin kurulduğu tarihten bugüne kadar bütçe ve kurumsal işlem bakımında sürekli sıkıntı yaşayan bir belediye olduğunu aktardı.

"201 milyon lirayı bulan borç yapımız 34,5 milyon liraya indirildi"

Güneydoğu'da neredeyse en borçlu belediye konumunda olduklarını ifade eden Kaymakam Çiftçi, "Devraldığımız süreden bugüne kadar yoğun bir çalışmayla Sur Belediyesinin hem mali hem de kurumsal ve idari yapısını önemli bir seviyeye getirdik. Geçtiğimiz yılın sonunda yayımlanan 7256 sayılı Borçların Yapılandırmasına Dair Kanun çerçevesinde Sur Belediyesi üzerindeki ve gelirlerinin yüzde 60'ının kesilmesine neden olan borç yapısında kurtulmak adına önemli bir çalışma yaptık. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile SGK ve Milli Emlak Genel Müdürlüğünün desteğiyle 201 milyon lirayı bulan borç yapımız bu süre içerisinde 34,5 milyon liraya indirildi. Yani kendi bütçesine göre Türkiye'de bir sene içerisinde en çok borç ödeyen belediye haline geldik. Bunları yaparken sadece borç ödemedik ve bu süreçte kurumsal yapımızı zorlayan bütün sıkıntıları da bertaraf ettik. belediyenin daha önce kiralamayla yaptığı bütün işlemleri artık kendi araçlarımızla üretmeye başladık. Daha önce 50 mahalleye sunulan çöp toplama hizmeti Sur'un bütün mahallelerine teşmil edildi. Yani 100 mahalle ve 145 mezranın tamamında çöp faaliyetimiz genişletildi. Araç parkımız 15 yeni araçla takviye edildi. Ve belediye öncekinden çok daha güçlü bir şekilde hizmet vermeye başladı" diye konuştu.

"30 yıldır çözülemeyen sorunların tamamını çözdük"

Belediyede çalışan personellerin biriken emeklilik sorunlarını çözüme kavuşturduklarının altını çizen Kaymakam Çiftçi, "Yıllardır emekli olmayı bekleyen 38 personelimiz emekli edildi. Bunlar için de yaklaşık 8 milyon liralık bir ödeme yapıldı. Biz Sur Belediyesi olarak 30 yıldır çözülemeyen sorunların tamamını çözdük. Bütün açıklığıyla ifade etmek istiyorum ki Sur Belediyesi, yeniden küllerinden doğdu" şeklinde konuştu.

Kaymakam Çiftçi, ödenen ve kalan borçları afişle belediye binasına astırdı.
İhlas Haber Ajansı
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