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Sayıştay'dan, personeline yönelik görev belgesi açıklaması

Sayıştay Başkanlığı, mensuplarına yönelik olarak görev belgesi açıklaması yaptı.
 30 Nisan 2021 16:51
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Sayıştay'dan, personeline yönelik görev belgesi açıklaması

Sayıştay Başkanlığı, mensuplarına yönelik olarak görev belgesi açıklaması yaptı.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA

Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi

Başkanlığımızın 2021/5 sayılı Genelgesi uyarınca, COVİD-19 tedbirleri kapsamında tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması döneminde Kurumda görev yapacak mensuplarımızın sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulması için çalışmasına karar veren amirleri tarafından BelgeNET üzerinden Görev Bildirim Belgesi düzenlenmişti.

Ancak, İçişleri Bakanlığının 29/04/2021 tarihli ve E--89780865--153--7705 sayılı Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapacak personel için yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan ve Genelge ekinde örneği verilen Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi'nin düzenlenmesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği ile yapılan görüşmelerde, mensuplarınızın güvenlik kontrol noktalarında mağduriyet yaşamamaları ve idari müeyyidelerle karşılaşmamaları için söz konusu Genelge ekinde yer alan "Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi"nin ıslak imzalı ve mühürlü olacak şekilde düzenlenmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu itibarla,
1) Kurumda görev yapacak mensuplarımızın, sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulması için BelgeNET üzerinden daha önce düzenlenmiş olan Görev Belgeleri iptal edilmiş olup söz konusu görev onaylarının karekod üzerinden belge doğrulama imkanı kalmamıştır.

2) Kurumda görev yapacak mensuplarımız adına çalışmasına karar veren amirleri tarafından, BelgeNET sistemi üzerinden "Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi" düzenlenecek olup, Görev Belgesi Hazırlama Kılavuzu BelgeNET yer almaktadır.

3) Yargılama Daireleri, Kurullar ve Başsavcılık ile Denetim ve Destek Gruplarında görevli mensuplarımız için düzenlenecek Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi; 30 Nisan 2021 ile 03,04,05,06,07 Mayıs 2021 tarihleri ve günlük mesai saatleri ile sınırlı olacak ve sadece personelin Kurumda fiilen görev yapacakları tarihlerini kapsayacak şekilde düzenlenecektir.

4) Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi, yetkili amir tarafından ıslak imzalı düzenlenecek ve mühürlenecektir. Belge; yetkili amirler tarafından düzenlenebileceği gibi ilgili personel ile görev yapacağı tarihlere ilişkin bilgileri; GSM operatörü, e-mail ve benzeri uygulamalar üzerinden mesaj ile iletmeleri kaydıyla İnsan Kaynaklarından Sorumlu Bölüm Başkanı tarafından da düzenlenebilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Memurlar.Net
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