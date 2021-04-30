SGK, 9 ay sonra uzman yardımcılığı sonuçlarını açıkladı
SGK Başkanlığı sosyal güvenlik uzman yardımcılığı giriş sınav sonuçlarını 9 ay sonra açıkladı
|30 Nisan 2021 16:55
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SGK Başkanlığının yaptığı açıklama şu şekildedir:
SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI
GİRİŞ SINAV SONUCUNA İLİŞKİN
DUYURU
Kurumumuzca 12.07.2020 tarihinde yazılısı 26.08.2020 tarihinde de sözlüsü gerçekleştirilen 20 adet sosyal güvenlik uzman yardımcılığı giriş sınav sonuçları erişime açılmış olup adaylar https://www.turkiye.gov.tr/sgk-sinav-sonuc adresinden sorgulayabilirler.
Tercih ve atama işlemlerine ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.
İlgililere önemle duyurulur. 29.04.2021
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
İletişim:
Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Tel: 0 312 207-84 43
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