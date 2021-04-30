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Erdoğan'a hakaret etten ikinci kez gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Muğla'da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle ikinci kez gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
 30 Nisan 2021 17:07
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Erdoğan'a hakaret etten ikinci kez gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce paylaşımların Ahmet C'ye ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Salıverilmesinin ardından sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlara devam ettiği belirlenen şüpheli, bir gün sonra yeniden gözaltına alındı.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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