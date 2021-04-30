Müftülük 10 dakika geç okunan akşam ezanı için özür diledi
Kırşehir'in Kaman ilçesi müftülüğü, dün Merkez Çarşı Camisi'nde akşam ezanının 10 dakika geç okunmasının merkezi sistemdeki sorundan kaynaklandığını bildirdi
|30 Nisan 2021 17:22
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Kaman Müftülüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada vatandaşlardan özür dilendi.
Açıklamada, "Sorun merkezi sistemden kaynaklandı. 29 Nisan 2021 Perşembe günü yaşanan aksama için Kaman Müftülüğü adına tüm Kaman ilçemizden özür dileriz. Buna sebep olan kişi hakkında gerekli hukuki işlem başlatılacaktır. Bundan sonra merkezi sistem ezanı Kaman'da iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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