1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Müftülük 10 dakika geç okunan akşam ezanı için özür diledi

Kırşehir'in Kaman ilçesi müftülüğü, dün Merkez Çarşı Camisi'nde akşam ezanının 10 dakika geç okunmasının merkezi sistemdeki sorundan kaynaklandığını bildirdi
 30 Nisan 2021 17:22
+Aa- Yazdır
Müftülük 10 dakika geç okunan akşam ezanı için özür diledi

Kaman Müftülüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada vatandaşlardan özür dilendi.

Açıklamada, "Sorun merkezi sistemden kaynaklandı. 29 Nisan 2021 Perşembe günü yaşanan aksama için Kaman Müftülüğü adına tüm Kaman ilçemizden özür dileriz. Buna sebep olan kişi hakkında gerekli hukuki işlem başlatılacaktır. Bundan sonra merkezi sistem ezanı Kaman'da iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Baba- oğul, 1 ay içinde koronavirüsten hayatlarını kaybetti
30 Nisan 2021 17:46		 Vali, tezgahtaki tüm limonları satın alıp satıcıyı evine gönderdi
30 Nisan 2021 17:44
Kayyumun devraldığı Belediyede 201 milyon liralık borç 34,5 milyon liraya geriledi
30 Nisan 2021 16:51		 Hiç vaka görülmedi! Koronayı maskeli biri geldiğinde hatırlıyorlar
30 Nisan 2021 16:36
Aracına LPG almaya çıktı, evine yüz metre kala ceza yedi
30 Nisan 2021 16:33		 Nüfusu 4'e katlandı... 3 günde 24 bin araç giriş yaptı
30 Nisan 2021 15:14
Ahıra kapatılan kız çocuğunu KADES uygulaması kurtardı
30 Nisan 2021 15:11		 Polis kafeyi bastı, balkondan balkona kaçtılar: İşte o anlar
30 Nisan 2021 15:05
Kibar Feyzo'nun çekildiği tarihi konak 'Müze' olacak
29 Nisan 2021 22:35		 Polis, İstanbul'dan Trakya'ya gelen tüm yolları kesti
29 Nisan 2021 20:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:21 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:20 - Sputnik-V aşısı'nda ilk sevkiyat bu ay18:17 - Sabiha Gökçen tam kapanma öncesi yılın rekorunu kırdı18:07 - Dolar yeniden 8,30 TL'nin üzerine çıktı18:02 - Çeyrek altın 10 TL'lik artışla günü tamamladı17:59 - Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 4 kişi serbest
17:52 - Ramazan kolisi dağıtanı vuran şahıs tutuklandı17:46 - Baba- oğul, 1 ay içinde koronavirüsten hayatlarını kaybetti17:44 - Vali, tezgahtaki tüm limonları satın alıp satıcıyı evine gönderdi17:39 - Bakan Karaismailoğlu, Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide yol projesini inceledi17:32 - Şehirler arası hareketlilik virüs yayılımını artırır mı?17:28 - TBMM Genel Kurulu da 18 Mayıs'a kadar tam kapandı
17:22 - Müftülük 10 dakika geç okunan akşam ezanı için özür diledi17:15 - Yol verme kavgasında veterineri hastanelik ettiler17:07 - Erdoğan'a hakaret etten ikinci kez gözaltına alınan zanlı tutuklandı17:03 - ALES, pazar günü yapılacak16:55 - SGK, 9 ay sonra uzman yardımcılığı sonuçlarını açıkladı
16:51 - Kayyumun devraldığı Belediyede 201 milyon liralık borç 34,5 milyon liraya geriledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Devlet memurları disiplin yönetmeliği bütünüyle yenilendi
Kapanmanın ilk gecesinde 'izin belgesi' cezası
Talimata rağmen bazı yerlerde sağlık personeline ceza kesildi
İçişleri'nden seyahat izin belgesi için ek genelge
3 ilde marketlerde reyon ve ürün kısıtlamasına gidildi
KPSS 2021/5'te en düşük puan ile atama yapılan bölümler
Memur disiplin yönetmeliğinde yapılan değişiklikler
Memurların dikkati: 750 milyonluk dolandırıcılık girişimi önlendi
Uzmanlardan bayram uyarısı: Dalga dalga yayacaklar
FETÖ ile mücadelede 3T formülü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ulaşgkc 1
ya hep ya hiç 2
örgü örmek 1
köklü değişiklik 2
Rus aşısı 1
büyümek 2
istikrar 2
akvaryum 1
anlamları yükledik sıra içerik üretmede 1
bal mumu 2
SON İLANLAR
Kayseri Melikgazi Belediyesi 5 zabıta memuru alacak
Edirne Belediyesi, 13 itfaiye eri alacak-İlan güncellendi
İstanbul Şişli Belediyesi 50 Zabıta Memuru alacak-İlan güncellendi
Hırvatistan Hükümeti burs duyurusu
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Saraykent Turizm 13 İşçi Alacak
Samsun Terme İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam