Şehirler arası hareketlilik virüs yayılımını artırır mı?

Kimi memleketine kimi tatil beldelerine gitti. Kapanma öncesi köy ve yazlıklara Covid-19 göçü yaşandı.

Uzmanlar tam kapanma günlerinde tedbirlere uyulması gerektiği konusunda uyarıyor. Ayrıca, sadece tedbir yeterli değil. Sırası gelenlerin aşı olması da şart.

"Bu kapanma tatil değil kesinlikle halkımız rehavete kapılmamalı"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Pelin Uysal, "Çok kolay taşınabilen bir virüs. Normalde semptomsuz hastalarda bile çok yakın mesafede hemen dolaşabilen bir virüs. Sehayatlerde araç içi bulaşlar da olabilir, kalabalık ortamlarda da olabilir. Bu kapanma tatil değil kesinlikle halkımız rehavete kapılmamalı." dedi.

Uysal sözlerini şöyle sürdürdü;

Çok fazla kalabalık akraba ziyaretleri yapılmaması. Yine Covid-19 hastası olabilir evde, mutlaka maske ve hijyen kurallarına uyulması gerekiyor. Bu virüs yokmuş gibi hareket edemeyiz artık.

Eğer herkes kendine düşen görevi yaparsa ve dikkat ederse bence kapanmanın etkisini göreceğiz. Özellikle 1-2 hafta on gün içerisinde bu çok belli olur. Fakat tam tersi durum olursa maalesef daha kötü sonuçlar olabilir.