Vali, tezgahtaki tüm limonları satın alıp satıcıyı evine gönderdi
Sivas Valisi Salih Ayhan, tam kapanma kısıtlamasını ihlal eden Afgan bir satıcının tezgahındaki tüm limonları satın alıp satıcıyı evine gönderdi
|30 Nisan 2021 17:44
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Vali Salih Ayhan, tam kapanma kısıtlaması kapsamında alınan tedbirleri ve uygulamaları yerinde denetledi. Ayhan denetim sırasında sokakta limon satan bir Afgan satıcı ile karşılaştı. Afgan satıcı, rızkı için satış yapmak zorunda olduğunu belirtti. Ayhan satıcıya rızkın sadece Allah'tan gelebileceğini hatırlattı. Afgan satıcıdan kurallara uymasını isten Vali Ayhan, tezgahtaki tüm limonları satın alarak Afgan satıcıyı evine gönderdi.
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