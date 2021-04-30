1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 4 kişi serbest

Samsun ve Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında emekli albay ile meslekten ihraç edilen yüzbaşının da bulunduğu 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi
 30 Nisan 2021 17:59
+Aa- Yazdır
Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 4 kişi serbest

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 28 Nisan'da Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, Samsun ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda emekli albay T.G, meslekten ihraç edilen yüzbaşı A.T. ve kapatılan askeri okul öğrencileri H.U. ve S.Ö. gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Adana'da FETÖ sanığı eski pilot üsteğmene hapis cezası
30 Nisan 2021 16:22		 İstanbul ve İzmir merkezli operasyonda FETÖ'den 159 tutuklama
30 Nisan 2021 15:18
Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 2 asker şehit oldu
30 Nisan 2021 14:38		 PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
30 Nisan 2021 12:12
Irak'ın kuzeyi Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla terörden temizleniyor
30 Nisan 2021 11:53		 Adliyeye sevk edilen 139 FETÖ şüphelisinden 22'si tutuklandı
30 Nisan 2021 11:04
Biri muhtar 5 şüpheli terörden gözaltına alındı
30 Nisan 2021 10:39		 FETÖ ile mücadelede 3T formülü
30 Nisan 2021 10:17
FETÖ'nün finansörü olan şirketin tüm malvarlığı müsadere edilecek
30 Nisan 2021 09:20		 FETÖ'den gözaltına alınan 9 eski memur itirafçı oldu
29 Nisan 2021 20:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:21 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:20 - Sputnik-V aşısı'nda ilk sevkiyat bu ay18:17 - Sabiha Gökçen tam kapanma öncesi yılın rekorunu kırdı18:07 - Dolar yeniden 8,30 TL'nin üzerine çıktı18:02 - Çeyrek altın 10 TL'lik artışla günü tamamladı17:59 - Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 4 kişi serbest
17:52 - Ramazan kolisi dağıtanı vuran şahıs tutuklandı17:46 - Baba- oğul, 1 ay içinde koronavirüsten hayatlarını kaybetti17:44 - Vali, tezgahtaki tüm limonları satın alıp satıcıyı evine gönderdi17:39 - Bakan Karaismailoğlu, Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide yol projesini inceledi17:32 - Şehirler arası hareketlilik virüs yayılımını artırır mı?17:28 - TBMM Genel Kurulu da 18 Mayıs'a kadar tam kapandı
17:22 - Müftülük 10 dakika geç okunan akşam ezanı için özür diledi17:15 - Yol verme kavgasında veterineri hastanelik ettiler17:07 - Erdoğan'a hakaret etten ikinci kez gözaltına alınan zanlı tutuklandı17:03 - ALES, pazar günü yapılacak16:55 - SGK, 9 ay sonra uzman yardımcılığı sonuçlarını açıkladı
16:51 - Kayyumun devraldığı Belediyede 201 milyon liralık borç 34,5 milyon liraya geriledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Devlet memurları disiplin yönetmeliği bütünüyle yenilendi
Kapanmanın ilk gecesinde 'izin belgesi' cezası
Talimata rağmen bazı yerlerde sağlık personeline ceza kesildi
İçişleri'nden seyahat izin belgesi için ek genelge
3 ilde marketlerde reyon ve ürün kısıtlamasına gidildi
KPSS 2021/5'te en düşük puan ile atama yapılan bölümler
Memur disiplin yönetmeliğinde yapılan değişiklikler
Memurların dikkati: 750 milyonluk dolandırıcılık girişimi önlendi
Uzmanlardan bayram uyarısı: Dalga dalga yayacaklar
FETÖ ile mücadelede 3T formülü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yaş aldıkça sadeleşmek 3
tam kapanma yoğunluğu 4
Körü körüne 3
örgü örmek 1
yıldız şehriye çorbası 2
köklü değişiklik 2
alışveriş siteleri 2
ya hep ya hiç 2
kulaklığı ödünç isteyen mesai arkadaşı 1
artık yoruldum 1
SON İLANLAR
Kayseri Melikgazi Belediyesi 5 zabıta memuru alacak
Edirne Belediyesi, 13 itfaiye eri alacak-İlan güncellendi
İstanbul Şişli Belediyesi 50 Zabıta Memuru alacak-İlan güncellendi
Hırvatistan Hükümeti burs duyurusu
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Saraykent Turizm 13 İşçi Alacak
Samsun Terme İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam