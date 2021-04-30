Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 4 kişi serbest
|30 Nisan 2021 17:59
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 28 Nisan'da Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, Samsun ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda emekli albay T.G, meslekten ihraç edilen yüzbaşı A.T. ve kapatılan askeri okul öğrencileri H.U. ve S.Ö. gözaltına alınmıştı.
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