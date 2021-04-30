1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vaka sayısı 31 bine geriledi

Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 394 kişi hayatını kaybetti
 30 Nisan 2021 19:30
+Aa- Yazdır
Vaka sayısı 31 bine geriledi

Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 394 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 394 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 673 oldu.

Son 24 saatte 68 bin 183 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 323 bin 897'ye yükseldi.

Test sayısı 47 milyon 261 bin 999'a ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 820 bin 591, vefat sayısı 40 bin 131, ağır hasta sayısı 3 bin 534 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sabiha Gökçen tam kapanma öncesi yılın rekorunu kırdı
30 Nisan 2021 18:17		 Şehirler arası hareketlilik virüs yayılımını artırır mı?
30 Nisan 2021 17:32
Ali Erbaş'tan 'Bayram Namazı' açıklaması: Hazırlıklarımızı yapıyoruz
30 Nisan 2021 16:24		 Emekli Orgeneral Servet Yörük son yolculuğuna uğurlandı
30 Nisan 2021 15:32
Diyarbakır anneleri, kapanma nedeniyle oturma eylemini otelde sürdürdü
30 Nisan 2021 14:30		 Doç.Dr Savaşçı: 2 ay sonra vaka patlaması olabilir!
30 Nisan 2021 13:43
'Kapanma dönemiyle vakalarda hızlı düşüş sağlayacağımıza inanıyorum'
30 Nisan 2021 13:15		 Diş çektirme korkusunu yenen ilkokul öğrencisine 'kahramanlık belgesi' verildi
30 Nisan 2021 13:05
Yerli aşıda yeni gelişme: Son aşama başlıyor
30 Nisan 2021 12:52		 Alanya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
30 Nisan 2021 12:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:03 - 16 yıllık öğretmen koronavirüsten hayatını kaybetti19:50 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?19:46 - Polis, görevini yaparken ses ve görüntü kaydı alanları engelleyecek19:43 - Bakan Soylu: Diyarbakır Lice'de 221 kilo toz esrar ele geçirdi19:30 - Vaka sayısı 31 bine geriledi19:23 - Bilirkişilerin rapor teslimine dair açıklama
19:20 - Maaş ödemelerine dair resmi yazı yayımlandı19:17 - Aynı aileden 4 kişi 1 hafta içinde koronavirüsten öldü19:06 - Mersin'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı18:58 - Erdoğan, kısıtlamada hak kayıplarına ilişkin düzenlemeleri paylaştı18:52 - Kontrolü yıkım kontrolden çıktı: O anlar kamerada18:50 - Fahrettin Altun'dan kısıtlama dönemindeki desteklere ilişkin açıklama
18:48 - 4 ilde marketlerde reyon ve ürün kısıtlamasına gidildi18:40 - İzmir'de FETÖ'den 18 ayda 1165 kişi tutuklandı18:38 - Bakan Koca: 6 milyon doz aşımız hazırda var18:21 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:17 - Sabiha Gökçen tam kapanma öncesi yılın rekorunu kırdı
18:07 - Dolar yeniden 8,30 TL'nin üzerine çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Devlet memurları disiplin yönetmeliği bütünüyle yenilendi
Kapanmanın ilk gecesinde 'izin belgesi' cezası
Talimata rağmen bazı yerlerde sağlık personeline ceza kesildi
4 ilde marketlerde reyon ve ürün kısıtlamasına gidildi
İçişleri'nden seyahat izin belgesi için ek genelge
KPSS 2021/5'te en düşük puan ile atama yapılan bölümler
Memur disiplin yönetmeliğinde yapılan değişiklikler
Memurların dikkati: 750 milyonluk dolandırıcılık girişimi önlendi
Uzmanlardan bayram uyarısı: Dalga dalga yayacaklar
FETÖ ile mücadelede 3T formülü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
özlem 2
teletext 3
unutkanlık 3
sputnik v 1
tam kapanma yoğunluğu 4
akın sevgör 1
macrocenter 2
hesap makinesi 1
file market 4
arabada bebek var yazısı 4
SON İLANLAR
Kayseri Melikgazi Belediyesi 5 zabıta memuru alacak
Edirne Belediyesi, 13 itfaiye eri alacak-İlan güncellendi
İstanbul Şişli Belediyesi 50 Zabıta Memuru alacak-İlan güncellendi
Hırvatistan Hükümeti burs duyurusu
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Saraykent Turizm 13 İşçi Alacak
Samsun Terme İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam