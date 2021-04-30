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Sabiha Gökçen tam kapanma öncesi yılın rekorunu kırdı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 29 Nisan'da gerçekleşen 457 uçuşla 64 bin 24 yolcu ağırlandı. Böylece Sabiha Gökçen'de 2021 yılının en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşıldı
 30 Nisan 2021 18:17
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Sabiha Gökçen tam kapanma öncesi yılın rekorunu kırdı

Dün akşam başlayan 17 günlük "tam kapanma" öncesinde İstanbul'daki havalimanlarından gerçekleşen 1067 uçuşla 135 bin 391 yolcu ağırlandı.

"Tam kapanma"yı memleketlerinde veya aileleriyle geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Havalimanı (İGA) ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (İSG) sabah erken saatlerden itibaren yoğunluk oluşturdu.

Kısıtlama öncesi son gündeki yoğunluk sefer ve yolcu sayılarına da yansıdı.

İstanbul Havalimanı'nı, 608 uçuşla 71 bin 367 yolcu kullanırken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise yılın yolcu rekoru kırıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 29 Nisan'da gerçekleşen 457 uçuşla 64 bin 24 yolcu ağırlandı. Böylece Sabiha Gökçen'de 2021 yılının en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşıldı.
Anadolu Ajansı
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