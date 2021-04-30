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Sputnik-V aşısı'nda ilk sevkiyat bu ay

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sputnik-V aşısı) 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir."
 30 Nisan 2021 18:20
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Sputnik-V aşısı'nda ilk sevkiyat bu ay

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sputnik-V aşısı) 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir."

"(Sputnik V aşısı) En kısa sürede bu aşı da ülkede kullanımıma başlayacak"

"(Kovid-19 ile mücadele) Sıkılaştırılmış tedbirlere vatandaşların çok iyi uyum gösterdiklerini gözlemledik, bu durumdan çok memnun olduk"
Anadolu Ajansı
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