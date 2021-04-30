Sputnik-V aşısı'nda ilk sevkiyat bu ay
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sputnik-V aşısı) 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir."
|30 Nisan 2021 18:20
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sputnik-V aşısı) 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir."
"(Sputnik V aşısı) En kısa sürede bu aşı da ülkede kullanımıma başlayacak"
"(Kovid-19 ile mücadele) Sıkılaştırılmış tedbirlere vatandaşların çok iyi uyum gösterdiklerini gözlemledik, bu durumdan çok memnun olduk"
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