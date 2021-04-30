İzmir'de FETÖ'den 18 ayda 1165 kişi tutuklandı
|30 Nisan 2021 18:40
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı; FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik çalışmalarını Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak sürdürüyor.
Bu kapsamda 2019 yılı kasım ayından bu yana Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde oluşturulan ülke genelindeki ankesörlü ve kontörlü hat veri havuzundan faydalanılarak örgütsel bağı bulunduğu tespit edilen 2 bin 39'u muvazzaf 2 bin 635 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Yakalanan 2 bin 444 şüpheliden 1165'i sevk edildiği hakimliklerce tutuklandı. 334 şüpheli, emniyet aşamasında "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlandı, 49 şüpheli ise değişen delil ve sağlık durumları nedeniyle emniyet aşamasında serbest bırakıldı.
Öte yandan hakimliklere sevk edilen bazı şüpheliler, hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması, sağlık sorunları ve mükerrer soruşturmalar nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden bir kısmının operasyon tarihi öncesinde diğer yer birimlerince haklarında işlem yapılması, Kovid-19 tespiti ve diğer sağlık nedenleri ile gözaltı talimatları iptal edildi.
Gözaltı kararı verilen firari 191 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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