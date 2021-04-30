Fahrettin Altun'dan kısıtlama dönemindeki desteklere ilişkin açıklama

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI RESMİ GAZETEDE YAYIMLADI İnsan Hakları Eylem Planı (2021-2023) ile ilgili genelge yayımladı. Genelgede "Uygulama süreci iki yıl olarak öngörülen Eylem Planı'nda amaç, hedef ve faaliyetler somut biçimde kaleme alınmış; öngörülen her bir faaliyet için 'kısa' (1 ve 3 ay), 'orta' (6 ay ve 1 yıl) ve 'uzun' (2 yıl) süreli vadeler belirlenmiştir" denildi.