Kontrolü yıkım kontrolden çıktı: O anlar kamerada
Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina kepçe darbesiyle yerle bir olurken, o anlar kameraya yansıdı.
|30 Nisan 2021 18:52
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Olay, saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Bayır Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında sokaktaki bir bina kontrollü olarak yıkılmak istendi. Ancak önlem alınmayınca kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Bina bir kepçe darbesiyle yerle bir oldu. Binanın yıkılmasıyla ortalığı toz bulutu sararken, kontrolsüz yapılan yıkım paniğe neden oldu.
Sokak kapanırken, olay yerine gelen zabıta ekipleri incelemenin ardından sokağın açılması için yıkımı yapanlara uyarıda bulundu. Yıkım anı kameraya yansıdı.
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