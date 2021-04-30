Mersin'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
|30 Nisan 2021 19:06
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, bazı muvazzaf ve meslekten ihraç askerlerin, kent genelindeki büfe ve market gibi iş yerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün sivil imamlarıyla iletişim kurdukları belirlendi.
Haklarında gözaltı kararı çıkarılan biri görevde, biri emekli, 3'ü askeri okuldan ihraç 5 uzman çavuşun, "askeri mahrem hizmetler" yapılanmasında yer aldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, "örgüt fişlemesi", Bank Asya'da hesap artırımı ve aleyhte tanık beyanı yaptıkları belirlenen ByLock kullanıcısı 6 şüpheli hakkında da yakalama kararı verildi.
Şüphelilerin gözaltına alınması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
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