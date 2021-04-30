Aynı aileden 4 kişi 1 hafta içinde koronavirüsten öldü
Osmaniye'de anne, baba ve 2 kız kardeş yakalandıkları korona virüs nedeniyle bir hafta içinde hayatını kaybetti
|30 Nisan 2021 19:17
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Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'de yaşayan Ziya Işık eşi Emiş Işık ve kızları Zeycan ile Songül Işık korona virüse yakalandı. Sağlık durumları kötüleşen 4 kişi tedavi için hastaneye kaldırıldı. Hafta başında Zeycan ve Songül Işık hayatını kaybetti. Ailenin acısı henüz taze iken iki kız kardeşten 3 gün sonra anne Emiş Işık korona virüse yenildi. Son olarak dünde baba Ziya Işık korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden anne, baba ve iki kız kardeş Osmaniye'de toprağa verildi.
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