Maaş ödemelerine dair resmi yazı yayımlandı

Kamu personelin maaşlarının 10 Mayıs'ta ödenmesine dair Hazine ve Maliye Bakanlığı yazısı yayımlandı

Yayımlanan resmi yazıya göre aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanların tüm hakedişleri 10 Mayıs 2021 tarihinde ödenecektir. Sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından imzalanan yazıda Genelgenin il dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere ulaştırılması istendi

İşte o yazı;