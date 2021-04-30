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Bakan Soylu: Diyarbakır Lice'de 221 kilo toz esrar ele geçirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Tepe köyü kırsalında 221 kilo toz esrar ele geçirildiğini bildirdi
|30 Nisan 2021 19:43
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