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Askeri personeli darp ettikleri iddiasıyla 12 kişi yakalandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir uzman çavuşu darp ettikleri iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı
|30 Nisan 2021 20:37
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İddiaya göre, Muratlı Jandarma Komutanlığında görev yapan uzman çavuş C.A, Müsellim Mahallesi yolunda bir grup tarafından darp edildi.
Kendi imkanlarıyla hastaneye giden C.A, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri askeri personeli darp ettiği ileri sürülen 12 kişiyi gözaltına alındı.
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