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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Tunceli'de cemevini ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Alevi'si, Sünni'si, Laz'ı, Çerkez'i, Türk'üyle beraberlik içerisinde yüzyıllar boyu yaşadık, yaşamaya devam edeceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bunu bozmasına da kimseye müsaade etmeyelim"
 30 Nisan 2021 20:44
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Tunceli'de cemevini ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Alevi'si, Sünni'si, Laz'ı, Çerkez'i ve Türk'üyle beraberlik içerisinde yüzyıllar boyu yaşadıklarını ve yaşamaya devam edeceklerini belirtti.

Tunceli'deki Munzur Mahallesi'nde yapılması planlanan millet bahçesi alanında incelemelerde bulunan Bakan Kurum, Vali Mehmet Ali Özkan ve beraberindekilerle, Hacı Bektaşi Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Tunceli Cemevi'ne geçti.

Dernek Başkanı Ali Ekber Yurt ve Alevi dedelerince karşılanan Bakan Kurum, cemevi hakkında bilgi aldı.

Bakan Kurum, burada Yurt ile yaptığı sohbette, hep birlikte büyük Türkiye olacaklarını belirterek, "Alevi'siyle, Sünni'si, Laz'ı, Çerkez'i, Türk'üyle beraberlik içerisinde yüzyıllar boyu yaşadık, yaşamaya devam edeceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bunu bozmasına da kimseye müsaade etmeyelim." dedi.

Alevi dedelerince Kurum'a çeşitli hediyeler takdim edildi.

- "Birlik ve beraberlik ruhu içinde yaşamaya devam edeceğiz"

Bakan Kurum, cemevi ziyareti sonrası AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi.

Kurum, buradaki konuşmasında, kentte yapılması planlanan yatırımlar sayesinde çocukların belediye başkanı, il başkanı, siyaset adamı, milletvekili olup Tunceli'yi en güzel şekilde temsil edeceği bir eğitim alacağını belirtti.

Bütün belediye başkanlarını dinlediğini anlatan Kurum, "Bütün belediye başkanlarımızın vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla gerek çöp kamyonu gerek kilitli parke çevre düzenlemesi işlerine destek olduk. Hep birlikte cemevimizi ziyaret ettik. Aynı dinin, aynı Peygamberin, aynı Kur'an'ın mensuplarıyız, üyeleriyiz. Dolayısıyla aynı Kur'an ve Peygamberimizin çatısı altında birlik beraberlik ruhu içerisinde bugüne kadar yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

Kurum, ihtiyacı olan tüm cemevlerinin çevre düzenlemesinin yapılması amacıyla İl Özel İdaresine hibe desteği sağlandığını anlattı.

Bakan Kurum, 19 yıldır yürüttükleri anlayışı nice seneler hep birlikte devam ettirmeyi amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız, ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla, o birlik beraberlik ruhu içerisinde bunu yürütmektir. Tevazu içerisinde samimiyetle yürütmektir. Bugüne kadar 81 ilimizde, 780 bin kilometrekarede tüm ekibimizle bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Tunceli'mizi, bölgemizi çok önemsiyor. Dolayısıyla buraya ayrılması gereken her türlü işle ilgili talimatları bizlere vermiş durumdadır. İlimizde milletvekili olmayabilir. İl belediyesi bizde olmayabilir ama şunu söylemek isterim ki Çevre ve Şehircilik Bakanı, Tunceli'nin hizmetindedir."
Anadolu Ajansı
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