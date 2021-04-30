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Banka çalışanının dikkati milyonluk dolandırıcılığı ortaya çıkardı

İzmir'de, sahte banka evraklarıyla 3 milyon 540 bin TL dolandırıcılık yapan ve sahte evrak düzenleyen 3 kişi tutuklandı.
 30 Nisan 2021 21:05
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Banka çalışanının dikkati milyonluk dolandırıcılığı ortaya çıkardı

Kentteki bir bankanın güvenlik görevlileri, iki kişinin şubede para bozdurduktan sonra dışarıda bekleyen birine evrak verdiğini gördü. Durumdan şüphelenen güvenlikler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir ay boyunca banka şubesinin önünde takibe başladı. 12 Nisan'da şubeye gelen T.K, elindeki evrakla bir süre içeride kaldıktan sonra kendisini dışarıda bekleyen S.M (51) ve R.P. (53) ile buluştuğunu gördü. Bunun üzerine ekipler, S.M. ile R.P'nin ifadelerine başvurdu.

S.M, ifadesinde 2019 yılının Haziran ayında arazisini 5.5 milyon liraya satışa çıkardığını, T.K'nin arazisine 6 milyon lira teklif ettiğini ancak bankada bulunan 20 milyon lirasında bloke olduğunu ve bu blokeyi kaldırmak için borç istediğini söyledi. S.M, T.K'nin gösterdiği belgelerle ikna olduktan kendisine parasını çekebilmek için farklı tarihlerde 3 milyon lira verdiğini belirtti.

T.K. ile iş ortağı olduğunu söyleyen R.P de şüphelinin kendisine 540 bin lira borcu olduğunu ve 5 yıldır bankadan alacaklı olduğunu söyleyerek kandırıldığını belirtti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaptıkları incelemede evrakların sahte olduklarını belirledi. Soruşturma kapsamında T.K'nin yanı sıra kameralarda birlikte hareket ettikleri görülen ve sahte belge hazırladığı tespit edilen S.E. (41) ile belgeyi çalıştığı matbaada basan Y.A'yı ( 31) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, 'nitelikli dolandırıcılık, mühür ve resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA
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