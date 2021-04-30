Başhekim paylaştı: Koronavirüs yoğun bakımda sıfır vaka
Çok yüksek iller kategorisinde bulunan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi sosyal medya hesabından paylaştığı Covid yoğun bakım ünitesinde vaka sayısının sıfır olduğunu bildirdi
|30 Nisan 2021 21:16
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Geçtiğimiz hafta güncel korona virüs tablosunda 100 bin nüfusta 292 vaka sayısı olan ve en çok vaka düşüşü yaşanan ilk 10 il arasında bulunan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi Şamil Gerek, müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi.
Kadirli Devlet Hastanesi Covid-19 yoğun bakım ünitesinin boş halinin fotoğrafını çekip paylaşan Başhekim Gerek paylaşımına "Kadirli Devlet hastanesi Covid yoğun bakım hasta sayımız (0). Daha iyi olacağız inşallah" notunu düştü.
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