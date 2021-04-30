Bakan Koca: Vaka sayılarının düştüğü bir bayram yaşamak istiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılmak için geldiği Antalya'da ilk olarak Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti. Koca, Antalya'da yapacakları çalışmada hem yerinde incelemede bulunacaklarını, hem de mesai arkadaşlarıyla civar illeri değerlendireceklerini söyledi.

Toplantının benzerlerini gelecek günlerde başka bölgelerde, illerde de yapacaklarını anlatan Koca, Antalya'daki çalışmalara Vali Ersin Yazıcı ile görüşerek ve genel bir durum değerlendirmesi yaparak başladıklarını söyledi.

Antalya'da vakalarda düşüş yaşandı

Antalya'da son bir haftada vaka sayısında yüzde 35 oranında azalma görüldüğü bilgisini veren Koca, "Yatak doluluk oranımız yüzde 47,7, yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66,3'e düşmüş oldu. Son hafta hastane yükümüzün azalmaya başladığını görüyoruz" dedi.

Bakan Koca, açıklamasında, tam kapanma döneminden de bahsetti.

"İki haftadır uygulanan tedbirlerin, vaka sayısında istediğimiz düşüş hızını sağlayamaması sebebiyle, 17 günlük kapanma dönemiyle vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum. Bu konuda tüm vatandaşların desteğini vurgulamak istiyorum. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz."

Kısıtlamanın ilk gününde bölgelerin durumunu yerinde değerlendirmek ve tedbirleri yerinde kontrol etmek için il ziyaretleri gerçekleştirdiklerine değinen Koca, o il ve civarındaki illerin sağlık hizmetlerindeki durum ve Covid-19 salgınının, öncelikli konu olduğunu söyledi.

Sadece salgını değil, sağlık hizmetlerinin tamamını değerlendirdiklerini anlatan Koca, toplantıda da hem Antalya'daki hem de Isparta ve Burdur'daki durumları konuşacaklarını dile getirdi.

Son haftalarda tüm ülke genelinde görülen Covid-19 hasta sayılarındaki artış nedeniyle tam kapanmaya geçmek zorunda kalındığını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Pandeminin Antalya'daki durumunu valimizle konuştuk. Sağlık yatırımları da önemli diğer gündem maddemiz oldu. Antalya'da sağlık hizmetlerinin sunulmasındaki durumu, sağlık alanındaki ihtiyaçları, destek talep eden hususları istişare etme fırsatı bulduk. Antalya'nın sağlık turizmi açısından gelişmeye çok açık bir potansiyeli var. Bu konuda yapabileceklerimizi görüştük. Tamamlanmış ve yapılmakta olan yatırımlara rağmen ihtiyaç duyacağımız farklı yatırımları görüştük, proje değerlendirmelerini yaptık."

Bakan Koca, gün içinde de çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

"Tam kapanma zaruriyet halini aldı"

14 aydır büyük mücadele verilen koronavirüs salgınında, yeni bir pik dönemin yaşandığına işaret eden Koca, "Alınan kısıtlama tedbirleriyle bir miktar düşüş sağlansa da istediğimiz düzeyde olmadı. Düşüş hızını artırmak amacıyla tam kapanma bir zaruriyet halini aldı." dedi.

Vaka değişim hızlarını, vaka oranlarını, iller bazında her hafta düzenli olarak yayımladıklarına değinen Koca, valilikler, il müdürlükleri ve sağlık ordusuyla yürüttükleri sıkı koordinasyonla mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.

Hedeflerinin, alınan tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükünü her geçen gün azaltmak olduğunu vurgulayan Koca, bu mücadelede filyasyon ekiplerinin de etkin çalıştığını belirtti.

Antalya'da her biri 3 kişiden oluşan filyasyon ekip sayısının 358 olduğunu aktaran Koca, "Antalya, aşılama programını başarıyla yürüten illerimizden. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılama oranı Antalya'da yüzde 85. Salgını yenebilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorundayız. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl değerlendirme toplantısında alınabilecek yeni tedbirleri de istişare edeceklerini belirten Koca, toplantı sonrasında da detayları bildireceğini kaydetti.

Koca, bu dönemdeki yoğun mücadelenin ülkeyi gerçek bir bayrama çıkaracağını dile getirdi.