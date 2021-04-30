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Arnavutluk'ta Thodex'in kurucusu ile irtibatlı yeni kişiler tespit edildi

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ile irtibatlı yeni şüpheliler tespit edildi
 30 Nisan 2021 21:34
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Arnavutluk'ta Thodex'in kurucusu ile irtibatlı yeni kişiler tespit edildi

Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Arnavutluk'ta yürütülen soruşturma kapsamında Özer ile irtibatı tespit edilen yeni şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerin Özer'in Arnavutluk'a kaçışına da yardım ettikleri gelen bilgiler arasında.

3 kişi gözaltına alınmıştı

Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalarda, Özer'in kaçışına yardım ettikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

TRT
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