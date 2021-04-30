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Arnavutluk'ta Thodex'in kurucusu ile irtibatlı yeni kişiler tespit edildi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ile irtibatlı yeni şüpheliler tespit edildi
|30 Nisan 2021 21:34
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Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Arnavutluk'ta yürütülen soruşturma kapsamında Özer ile irtibatı tespit edilen yeni şüpheliler gözaltına alındı.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Şüphelilerin Özer'in Arnavutluk'a kaçışına da yardım ettikleri gelen bilgiler arasında.
3 kişi gözaltına alınmıştı
Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalarda, Özer'in kaçışına yardım ettikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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