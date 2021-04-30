Bu ilde hazirana kadar borç nedeniyle sular kesilmeyecek
Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronovirüs sürecinde vatandaşın borcundan dolayı suyunun 1 Haziran'a kadar kesilmeyeceğini duyurdu
|30 Nisan 2021 21:49
|+Aa- Yazdır
Büyükşehir, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü salgın nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinde yaşanabilecek çeşitli sosyal ve ekonomik zorluklara dikkati çeken açıklama yayınladı.
Bu kapsamda 1 Haziran'a kadar kent genelinde hiçbir abonenin suyunun borcundan dolayı kesilmeyeceği vurgulandı.
Öte yandan, ASAT'ın tam kapanma sürecinde zorunlu kurum faaliyetlerinin sürdüğü yönetim birimleri ve saha ekiplerinin çalışmaya devam edeceği duyuruldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan, Elazığlı depremzede aileyle telefonda görüştü
30 Nisan 2021 22:54
|Valilikten 'alkol satışına izin veriliyor' iddialarına yalanlama
30 Nisan 2021 22:41
|Sokakta kalan yavru kedilere emniyet müdürü sahip çıktı
30 Nisan 2021 22:36
|Sahibinin ağaçtaki kediyi Ege şivesiyle kurtarma çabası, gülümsetti
30 Nisan 2021 22:23
|Acil Çağrı Merkezine gelen çağrı sayısı 'tam kapanmada' iki kat arttı
30 Nisan 2021 22:11
|Aynı aileden 4 kişi 1 hafta içinde koronavirüsten öldü
30 Nisan 2021 22:00
|Vali, tezgahtaki tüm limonları satın alıp satıcıyı evine gönderdi
30 Nisan 2021 21:55
|Dilencilerin yeni yöntemi: Gıda aldırıp, gıdaları tekrar markete satıyorlar
30 Nisan 2021 21:44
|Başhekim paylaştı: Koronavirüs yoğun bakımda sıfır vaka
30 Nisan 2021 21:16
|Vali Dağlı: Samsun'da 455 bin doz aşı yapıldı
30 Nisan 2021 20:52