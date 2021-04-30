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Bu ilde hazirana kadar borç nedeniyle sular kesilmeyecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronovirüs sürecinde vatandaşın borcundan dolayı suyunun 1 Haziran'a kadar kesilmeyeceğini duyurdu
 30 Nisan 2021 21:49
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Bu ilde hazirana kadar borç nedeniyle sular kesilmeyecek

Büyükşehir, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü salgın nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinde yaşanabilecek çeşitli sosyal ve ekonomik zorluklara dikkati çeken açıklama yayınladı.

Bu kapsamda 1 Haziran'a kadar kent genelinde hiçbir abonenin suyunun borcundan dolayı kesilmeyeceği vurgulandı.

Öte yandan, ASAT'ın tam kapanma sürecinde zorunlu kurum faaliyetlerinin sürdüğü yönetim birimleri ve saha ekiplerinin çalışmaya devam edeceği duyuruldu.
Anadolu Ajansı
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