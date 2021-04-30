Bu ile dışarıdan gelenler 10 gün evlerinde izole edilecek
|30 Nisan 2021 22:14
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Valilikten yapılan açıklamada, Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde kent genelinde alınması gereken ilave tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda yeni kararlar alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve İzmit gibi büyükşehirlerden yaz dönemini ilimizde geçirmek için gelen vatandaşların evlerinde kendilerini 10 gün boyunca izole etmelerinin sağlanması, bu süreç boyunca hiçbir şekilde ev ziyaretlerinin yapılmaması, bu durumun köy muhtarı ve kolluk kuvvetleri tarafından denetiminin sağlanması konusunda karar verilmiştir."
Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararlarını ihlallerde, her birinde ayrı ayrı olmak üzere 860 lira ile 3 bin 469 lira arasında idari ceza uygulanacağı kaydedildi.
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